Festival ‘Hans Francken Invites' met geheime line-up mikt op 3.000 feestvierders Toon Verheijen

31 juli 2019

14u59 0 Essen De organisatoren van Hans Francken Invites kunnen nog voor de start van de derde editie van het festival al tevreden zijn. Er worden niet minder dan 3.000 muziekfans verwacht voor het festival met een uniek concept. Buiten Hans Francken zelf, Regi en Metejoor zijn alle artiesten een groot geheim tot de avond zelf.

Twee jaar geleden zaten Dave Vercauteren en Hans Francken voor de eerste keer samen en waren ze aan het brainstormen over een nieuw muzikaal evenement. Plots kwamen ze op het idee om een origineel festival in elkaar te boksen: een muziekavond zonder dat er ook maar één artiest bekend was. “De eerste editie hebben we toen in zo’n twee maanden in elkaar gebokst”, vertellen Dave Vercauteren en Hans Francken. “Het was een beetje een gok natuurlijk, maar het was een schot in de roos. Niet minder dan 1.000 mensen kwamen naar het Heuvelplein afgezakt. De kaarten waren op enkele weken de deur uit. Met artiesten als Natalia, Kris Wauters en Bart Peeters slaagden we er ook in om onze bezoekers best wel mooie namen voor te schotelen. En blijkbaar sloeg het concept ook aan bij de artiesten zelf, want de geplande line-up van vier artiesten, werden er al snel acht want Katarina, de winnares van The Voice kids, en Slongs werden aan de line-up toegevoegd. De opwarming gebeurde door Ingrid Mank, echtgenote van Hans en zelf singer-songwriter en aanstormend talent Metejoor.”

Succesverhaal

Nog diezelfde avond in 2017 maakte de organisatie bekend dat er een jaar later een vervolg zou komen. Het festival kon uitbreiden naar 1.600 bezoekers en de ticketverkoop ging nog sneller dan het eerste jaar. Op één week tijd waren alle tickets de deur uit. “Dat gaf ons wel een goed gevoel want uiteindelijk wist niet één van de bezoekers welke artiesten er zouden komen”, zegt Dave Vercauteren. “Maar met OT, Milo Meskens, de winnares van “My name is …” uit Nederland en de toppers Koen Wauters en Paul Michiels denk ik niet dat we de bezoekers hebben ontgoocheld.”

XL

En het tweede succes op rij deed de organisatie besluiten om een sprong voorwaarts te maken. Het concept blijft nog altijd hetzelfde, maar Hans Francken Invites verhuist nu naar een echte festivalweide aan de Oude Baan. “Hans zal opnieuw zorgen dat er topnamen op de affiche staan”, zegt Dave. “Neen, we verraden ze opnieuw niet (lacht). “We werken dit jaar wel met een voorprogramma en een afterparty. Winnaar van The Voice en top-act op Werchter, Ibe, zal het festival openen gevolgd door de ondertussen vaste waarde Metejoor. Hierna zal Hans Francken met zijn bekende band zes secret guests op het publiek loslaten. Afsluiten doen we dit jaar dan met niemand minder dan Regi Penxten. Er zijn nog kaarten beschikbaar. “