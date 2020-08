Familiedrama in Rodenbachlaan: Twintiger schiet partner (60) van moeder neer CVDP/BVB

02 augustus 2020

12u51 112 Essen In de Rodenbachlaan in Essen heeft zaterdagavond een schietincident plaatsgevonden in familiale sfeer. Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen.



Volgens het Antwerpse parket zijn er ernstige aanwijzingen dat, de 20-jarige zoon des huizes, de 60-jarige partner van zijn moeder meermaals beschoten heeft. Het slachtoffer overleed deze ochtend in het UZA aan de gevolgen van zijn kwetsuren.

“De verdachte bekent de schoten te hebben gelost, maar de aanleiding voor het schietincident wordt nog onderzocht”, zegt Stéphanie Chomé van het parket. “De verdachte werd zondagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid, die over zijn aanhouding zal beslissen.”

Het tumult zou rond 22.30 uur begonnen zijn, zo klinkt het bij enkele buurtbewoners. “We zaten op het pleintje vlakbij toen de schietpartij gebeurd was”, vertelt een jonge buurtbewoner. “Politieagenten met geweren kwamen aan en riepen ‘handen omhoog’, we moesten ook op onze buik gaan liggen. Ze zochten de dader. Toen kwamen er verschillende busjes van de politie aan en zijn we vertrokken.”

Een andere buurtbewoner merkte pas rond middernacht dat er iets gaande was in de straat. “Wij zagen veel blauwe zwaailichten, de hele straat stond vol met wagens van de politie. Verschillende delen van de straat waren ook afgespannen met politielint. Toen wij de politie, die langsging bij enkele buurtbewoners, vroegen over wat er zopas gebeurd was, wilden zij niets kwijt.” Het heeft nog tot diep in de nacht geduurd vooraleer het weer rustiger werd in de Essense Rodenbachlaan. “Wij konden niet goed meer de slaap vatten. Zelfs rond 4 uur zagen we nog politie in de straat.”

Familiaal drama

Volgens buurtbewoners zou de 20-jarige dader samen met zijn moeder en jongere broers in de Rodenbachlaan wonen. “Het slachtoffer, de partner van de mama, woont enkele straten verder en kwam geregeld langs bij het gezin. Ik weet niet wat er zaterdag gebeurd is, maar vind het heel erg. Voor zowel het slachtoffer als de dader, want die jongen is nog in de fleur van zijn leven.”

Burgemeester Gaston Van Tichelt betuigt zijn medeleven over de gebeurtenissen. “Ik hoop dat het gezin voldoende steun krijgt van naasten en roep op om de sereniteit te bewaren zodat ze dit op hun eigen manier kunnen verwerken.”