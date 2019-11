Familie verrast jarige Charel Van Oevelen (90) met eigen bier: “Er is niets anders dat beter past bij mij” Toon Verheijen

10 november 2019

08u19 5 Essen Charel Van Oevelen vierde onlangs samen met zijn familie zijn 90ste verjaardag en dat wilden ze niet zomaar laten voorbijgaan. Tijdens een etentje kreeg Charel een flesje bier overhandigt dat ze speciaal voor hem lieten brouwen. Het kreeg dan ook de toepasselijke naam Chareltje. “Binnenkort organiseer ik een degustatie en iedereen is welkom”, lacht de nog altijd kranige Charel.

Drankenhandel Van Oevelen vierde eind 2018 nog het honderdjarig bestaan van de zaak. Voor Charel was het toen toch een beetje een speciaal gevoel want de zaak is altijd een groot deel van zijn leven geweest. Zijn vader en moeder Franciscus Van Oevelen en Maria Konings startten ermee in 1918. “Vader was diamantslijper, maar na de oorlog begon hij met de verkoop van sterke dranken”, vertelt Charel. “Toen ik zelf 17 werd, ben ik mee in de zaak gestapt. Eerst met de fiets en later met paard en kar. Ik weet nog goed dat mijn paard eigenlijk zelf de weg kende en zonder te sturen van de ene naar de andere klant reed. Enkel een trein. Daar had het dier het niet op begrepen (lacht).”

Bieren

Charel was zelf een twintiger toen hij de zaak overnam van zijn ouders en al snel kocht hij zijn eerste vrachtwagen. Het bedrijf groeide en de gebouwen in de Leemstraat werden al snel te klein. Later volgde een nieuwbouw aan de Moerkantsebaan waar nu nog altijd de winkel is, een magazijn op de Rijkmaker dat later verhuisde naar de Peepolderlaan en ook nog een tweede winkel in Westmalle. Eind jaren ’80 droeg Charel de zaak over aan zijn dochter Carina en haar partner Erik Van Meel. Ondertussen zijn Charels kleinzonen ook al betrokken in de zaak. “Eigenlijk had ik nooit gedacht dat de zaak zo groot zou worden, maar ik ben wel trots dat ze nog altijd in de familie zit”, vertelt Charel. “En ik kom er nog alle dagen hoor. Ik kan het toch niet missen. Flesjes sorteren, de automaten bekijken of ze nog goed werken. Als ik nu rondkijk, verschiet ik toch altijd. Vroeger hadden we wat tafelbier, pils en limonade. Nu hebben we verschillende honderden flesjes bier in de rekken staan.”

Chareltje

En één flesje hebben ze alleen bij Drankencenter Van Oevelen zelf. Een Chareltje van 6,5°. Gebrouwen bij The Musketeers. “We wilden hem verrassen voor zijn 90ste verjaardag en waar kan je dat beter mee doen als een eigen bier”, lacht kleinzoon Stef. “Hij heeft heel zijn leven in de biersector gezeten.” Charel is best trots. “Ze hebben met het gegeven tijdens een etentje voor mijn verjaardag. Met een schone strik errond. Natuurlijk ben ik trots. Niet iedereen kan zeggen dat hij zijn eigen bier heeft he. En het is een lekker biertje hoor. Een ‘specialleke’. Binnenkort organiseer ik een degustatie in de winkel en mag iedereen komen proeven.”