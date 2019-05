Facebookpagina ‘Noordfront Kalmthout-Essen’ urenlang offline na klachten over haatdragende taal Toon Verheijen

27 mei 2019

17u58 5 Essen Vandaag werd de pagina ‘Noordfront Kalmthout en Essen’ enkele uren offline gehaald door sociale netwerksite Facebook, na klachten van ‘haatdragende taal’. De oprichters van de pagina – die nog altijd liever anoniem blijven – reageren verbolgen en hebben klacht ingediend bij Facebook zelf. “Wij prediken geen haat. Wij protesteren enkel tegen het beleid in Kalmthout en Essen en zijn bezorgd om de opkomst van de Islam.”

De pagina Noordfront Kalmthout en Essen is opgericht toen het gemeentebestuur van Kalmthout boerkini’s wou toelaten in het gemeentelijk zwembad. Noordfront slaagde er toen in die beslissing terug te draaien. Ook in het dossier van de komst van een moskee/ontmoetingsruimte van de vzw Esselem in het voormalige café Wapen van Essen roerde de groep zich. De laatste tijd had de pagina veel kritiek op het beleid en de verkiezingscampagne van CD&V, waarop die partij deze pagina heeft gerapporteerd. Daardoor besliste Facebook om in afwachting van het onderzoek om de pagina urenlang offline te halen. “Het argument was haatdragende taal”, klinkt het bij de oprichters van de pagina Noordfront. “Maar daar was op onze pagina niets van aan. Voor ons is elk individu gelijk en we zijn zelf sterk gekant tegen elke vorm van racisme. Dat gaven we ook verschillende keren aan op onze pagina.”

Verwijderd

De mensen achter de pagina Noordfront zijn dan ook geschrokken door het offline halen van de pagina. “Vooral omdat we zelf altijd berichten hebben verwijderd als die in onze ogen haatdragend waren”, klinkt het. “Onze argumenten en posts waren altijd voor de volle honderd procent verantwoord. Het enige dat wij vragen is dat moslims zich aanpassen aan onze normen en waarden. Vlaams Belang en N-VA delen onze boodschap. Wij hebben het recht om onze bezorgdheden te uiten. Dat is vrije meningsuiting. Wij willen dat iedereen elkaar respecteert van welke afkomst dan ook.”

Klacht

Volgens Noordfront is het niet toevallig dat de pagina maandag, de dag na de verkiezingen is verwijderd. “We vermoeden dat dit uit CD&V-hoek komt”, klinkt het. “Wij hebben al eens een klacht ontvangen, met de bedoeling ons te intimideren. Dat had toen, in volle campagne, een averechts effect. Vermoedelijk hebben ze daarom gewacht tot een dag na de verkiezingen om de anti-campagne terug op te starten. Het bezwaar werd inmiddels aanvaard door Facebook en de pagina staat terug online. Dit is een politiek spelletje om aan de macht te blijven.” Burgemeester Gaston Van Tichtelt (CD&V) was voorlopig niet te bereiken.

Er zijn inmiddels al een aantal mensen verhoord door de politie na klachten tegens deze pagina, wegens ‘haatdragende taal’ of het ‘aanzetten tot racisme’. Onder hen ook voormalig Vlaams Belanger Siegfried Heylen die dat openlijk op... Facebook plaatste.