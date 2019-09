Extra toezicht op sluikstort en zwerfvuil tijdens ‘week van de handhaving’ Toon Verheijen

30 september 2019

12u38 0 Essen De gemeente Essen doet deze week samen met de politiezone Grens mee aan de ‘Week van de Handhaving’ die opgezet is door Mooimakers. Er zal de politie extra toegezien worden op sluikstorters en het achterlaten van zwerfvuil.

Mooimakers vraagt tijdens de week van 30 september tot 6 oktober om verhoogde aandacht te hebben voor het fenomeen van sluikstort en zwerfvuil door overtreders aan te spreken en de beboeten, maar ook positieve acties om burgers die zich inzetten een gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden. De gemeente hield maandag een startmoment op het kruispunt van de Ring en de Nieuwmoersesteenweg. Passanten werden er aangesproken en automobilisten kregen een zakje voor in de auto waarin ze hun afval kwijt kunnen.

“We doen als gemeente best veel rond het fenomeen van sluikstorten en zwerfvuil en we hebben ook heel wat verenigingen, burgers en scholen die zich regelmatig inzetten”, zegt schepen van milieu Helmut Jaspers (sp.a). “Heel wat mensen die het goed menen, maar er blijven nog altijd ‘vuilhufters’ die volharden in de boosheid. We blijven er dus hard op inzetten en deze week zal de politie het ook extra in de gaten houden. Al weten we natuurlijk ook hoe moeilijk het is om sluikstorters of mensen die zwerfvuil achterlaten op heterdaad te betrappen. Maar dat wil dus niet zeggen dat we geen signaal moeten geven.”