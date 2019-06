Europese subsidie voor wifinetwerk in Essen Toon Verheijen

08 juni 2019

De gemeente Essen heeft een Europese subsidie van 15.000 euro gekregen om op openbare plaatsen in de gemeente hotspots voor gratis wifi te voorzien. De Europese Unie trekt een bedrag van 120 miljoen euro uit voor de installatie van gratis openbare draadloze internet hotspots. WiFi4EU is bedoeld om burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang tot internet te bieden in openbare ruimten zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en ziekenhuizen. “We krijgen nu anderhalf jaar de tijd om de hotspots te installeren”, klinkt het bij de gemeente Essen. “Hoe, waar en wanneer we de hotspots installeren, zal de gemeente nu onderzoeken.”