Essenaren fietsen net geen 25.000 kilometer voor actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ Toon Verheijen

10 oktober 2019

De Essenaren hebben tijdens de voorbije actie ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ samen niet minder dan 23.824 kilometer gefietst. Van de eerste zaterdag van mei tot 30 juni 2019 kregen de inwoners bij de deelnemende handelaars een stempel als ze er met de fiets of te voet winkelden. Met een volle spaarkaart konden ze deelnemen aan de gemeentelijke tombola. In totaal werd maar liefst 23.824 kilometer afgelegd met de fiets en Daardoor spaarden ze samen 4.765 kg CO2 uit. Tijdens de nacht van de klant mocht Robert Scheepers de hoofdprijs in ontvangst nemen: een gerinkelfiets van de gemeente. De prijzenpot werd verder aangevuld met cadeaus van de lokale handelaars zelf.