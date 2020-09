Essen volgt coronacijfers in grensgemeenten op de voet: “Door onze bijzondere ligging extra alert zijn” Toon Verheijen

11u12 0 Essen De gemeente Essen gaat de coronacijfers wekelijks monitoren in nadrukkelijk overleg met de Nederlandse gemeentes Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Essen ligt immers bij wijze van spreken als een schiereiland tussen die gemeenten.

Vooral de situatie in Bergen-op-Zoom wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden ook al ligt dat nog wat verderop. “Door de bijzondere ligging van Essen, moeten we extra alert zijn”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Mocht er een lokale uitbraak zijn, is snel handelen en communiceren over de landsgrenzen heen heel belangrijk. In Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert lijkt de zaak voorlopig goed onder controle. De situatie in Bergen op Zoom, waar zich een ernstige opstoot voordeed, is eerder te vergelijken met die in Antwerpen. Waakzaamheid blijft geboden en dus volgt Essen de evolutie in onze Nederlandse buurgemeenten goed op. Elke dinsdag worden de cijfers onderling uitgewisseld. Deze monitoring gebeurt rechtstreeks van gemeente tot gemeente.”

Het reisadvies blijft hetzelfde. Wie vanuit Nederland en dan vooral Noord-Brabant, terug naar België reist wordt geadviseerd zich te laten testen en in quarantaine te gaan.