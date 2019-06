Essen viert 75 jaar bevrijding met monument, wandelingen en reenactors Toon Verheijen

07 juni 2019

13u14 0 Essen De gemeente Essen plant een hele reeks activiteiten om de bevrijding van 1944 te herdenken. Er komen speciaal uitgestippelde wandelingen, een tentoonstelling, een nieuw monument en in oktober volgt er zelfs een heel feestweekend met reenactors in het Karrenmuseum.

Essen was een van de allerlaatste gemeenten die in oktober 1944 bevrijd werd door de Britten en de Canadezen van de Duitse bezetter. WO II trof de gemeente hard met onder meer de vernieling van enkele kerkgebouwen en de V1 bom die op het Heuvelplein voor een enorme ravage en dodelijke slachtoffers zorgde. Onder impuls van Steve Suykerbuyk en Pieter De Meester werd een werkgroep opgericht die nu samen met vzw Kobie, de Nationale Strijdersbond en de gemeente een heel programma heeft uitgewerkt. “We moeten iets doen om de gruwel nooit te vergeten”, zegt schepen van Cultuur Helmut Jaspers (sp.a). “En om ook de volgende generaties duidelijk maken tot wat haat en onverdraagzaamheid kan leiden.”

De gemeente laat nu onder meer een monument bouwen op de site van de voormalige douaneloods. Het monument zal in oktober onthuld worden. Daarnaast komen ook een reeks wandelingen uitgestippeld door dorpsgids Maria Gommeren en enkele infoborden. “Langs de routes zullen ook QR-codes te zien zijn waar je meer informatie kan krijgen”, vertelt Wekke Buyens van de vzw Kobie. “De wandelingen vertrekken in het centrum, op het Schanker en eentje net over de grens in Nispen.” Er volgt ook nog een grote overzichtstentoonstelling.

De apotheose volgt dan in oktober. Het monument wordt onthuld op vrijdag 18 oktober. Op zaterdag volgen dan eerst de traditionele plechtigheden aan het monument van de gesneuvelden op het Heuvelplein en aan de Britse graven op de begraafplaats van Horendonk. In het Karrenmuseum zullen verschillende reanactment groepen het leven tijdens WOII weer tot leven brengen. Er zal dan ook swingende muziek uit de jaren ’40 weerklinken.