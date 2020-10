Essen verwacht voorlopig geen stormloop op horecazaken na lockdown in Nederland Toon Verheijen

13 oktober 2020

20u56 1 Essen Overal mondmaskers, de horecazaken dicht en winkels mogen na 20 uur niet meer open blijven. Dat is de beslissing die de Nederlandse regering dinsdagavond heeft genomen in de strijd tegen het indijken van de stijgende coronacijfers. In Essen vrezen ze niet meteen een stormloop op de horeca.

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) heeft de situatie in Nederland op de voet gevolgd. “Het is wel ineens een drastische beslissing in Nederland, maar ik verwacht nu niet meteen een stormloop”, zegt Van Tichelt. “Misschien dat er wel wat restaurants zullen zijn die nu iets meer volk op de vloer gaan krijgen, maar voor de cafés verwacht ik dat niet direct. Misschien dat er vanuit Nispen (een deelgemeente van Roosendaal, red) wel wat mensen de fiets gaan nemen naar een Essens café, maar dat zal het probleem niet zijn. Het is ook een beetje wachten welke maatregelen ze bij provinciaal of federaal gaan nemen. Moesten we toch een massale toeloop opmerken, dan gelden er nog altijd de huidige regels bij ons en kunnen we alsnog ingrijpen.”

Maatregelen

De Nederlandse maatregelen kort samengevat.

1.De cafés en restaurants gaan dicht, ook terrassen. Eten afhalen mag wel. Ook komt er een verbod op alcoholverkoop na 20 uur en verbod alcohol op openbare ruimte te gebruiken na dat uur.

2. Binnen mogen maximaal 30 mensen samenkomen in eender welke zaal. Enkel bij een aantal grondwettelijk gewaarborgde bijeenkomsten mogen grotere groepen mensen samenkomen.

3. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen blijven sporten, maar de competities worden stilgelegd. Boven de 18 blijft individueel sporten - zonder contact - mogelijk. Alle amateur-teamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, zijn verboden. In groepsverband geldt een maximum van vier mensen. Wedstrijden in betaald voetbal blijven doorgaan, maar zonder publiek.

4. Evenementen worden verboden, van eender welke grootte.

5. Verplichte sluitingstijd voor winkels na 20 uur, behalve voor levensmiddelenwinkels. Koopavonden worden afgeschaft, markten mogen blijven doorgaan. Met de winkelsector zullen afspraken worden gemaakt over een maximaal aantal mensen in de winkels.

6. Het advies om thuis te werken wordt niet genoeg nageleefd en dat moet strikter. Daarover vindt overleg plaats met vakbonden en werkgevers.

7. Buitenlandse herfstvakanties: “Ga niet naar een land met een rood of oranje reisadviezen”, zegt Rutte. “Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.”