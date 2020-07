Essen last gemeentelijke evenementen en activiteiten af door opflakkerend coronavirus emz

24 juli 2020

15u00 0 Essen De crisiscel van het Essens gemeentebestuur heeft vrijdagochtend besloten om alle gemeentelijke activiteiten tot nader order te annuleren als gevolg van het opflakkerende coronavirus. Dat betekent dat ook dat de evenementen van ‘Kobie on tour’ iedere woensdag van augustus niet doorgaan. “Als gemeentebestuur hebben wij een voorbeeldfunctie”, klinkt het.

De gemeente Essen is in haar regio relatief zwaar getroffen door het coronavirus. Met 6 nieuwe besmettingen in de 7 laatste dagen komt het op een 32 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl de alarmdrempel 20 bedraagt. Vrijdagochtend kwam de gemeentelijke crisiscel samen om de maatregelen in het kader van COVID-19 te herbekijken naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag. Op die bijeenkomst werden enkele knopen noodgedwongen doorgehakt. Zo zullen alle gemeentelijke activiteiten afgeblazen worden. Ook ‘Kobie on tour’ van de gemeentelijke evenementenvzw ‘Kobie’ gaat dus niet door. Geen gastoptredens van Begijn Le Bleu of Johan Petit dus. Alle tickets worden wel terugbetaald.