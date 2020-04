Essen koopt mondmasker voor élke inwoner Toon Verheijen

22 april 2020

13u31 0 Essen De gemeente Essen wacht de beslissing van de hogere overheid niet af en heeft beslist om 20.000 mondmaskers aan te kopen. Eén voor elke inwoner dus. De aankoop gebeurt via Think Pink. De gemeente zal de organisatie van de verdeling op zich nemen.

Als straks de coronaregels versoepeld worden, betekent dit niet het einde van de crisis. “Experten zijn duidelijk”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “We gaan onze manier van leven moeten aanpassen, willen we een sterke volgende golf vermijden. Daarom hebben we als gemeente beslist om ons voor te bereiden en de mondmaskers aan te kopen. We hopen de maskers over een vijftiental dagen in ons bezit te hebben.”

Social distance

“Wanneer we terug meer uit ons kot komen en het sociale leven stap per stap herneemt, zal het zeker in de aanvangsperiode in sommige situaties niet altijd mogelijk zijn om de social distance optimaal op te volgen”, zegt Van Tichelt verder nog. “Bijvoorbeeld wanneer we het openbaar vervoer nemen of wanneer we met meerdere mensen samen zijn. Op dat moment zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen. Deze maskers zorgen er namelijk voor dat partikels zich niet kunnen verspreiden als je bijvoorbeeld moet hoesten of niezen.”3

Kleine maten voor kinderen

Het is volgens de burgemeester een bewuste keuze om voor iedereen een masker aan te kopen. “Door elke burger een mondmasker te geven, wil het bestuur alvast het signaal blijven geven dat we alleen samen door deze crisis komen. Essen voorziet voor kinderen kleinere maten. Ik ben ervan overtuigd dat vele Essenaren dit zullen appreciëren en dat het ertoe zal bijdragen nieuwe stappen te kunnen zetten met respect voor elkaar en de regels.”

Think Pink

De gemeente Essen werkt voor de bestelling samen met Think Pink. De borstkankerorganisatie start de opmaak van maskers op vanuit haar optiek om de kwetsbare kankerpatiënten te helpen. Het gaat op uitwasbare, katoenen mondmaskers in drie lagen gemaakt volgens de normen opgesteld door specialisten. Deze aangeboden maskers kan je tot 50 keer hergebruiken door ze te wassen op 60 graden. Door voor deze maskers te kiezen, bieden we niet alleen extra bescherming aan onze burgers, maar steunen we ook hun concrete projecten naar patiënten en lokale ziekenhuizen toe. 80 procent van de opbrengst gaat hiernaar toe.”