Essen, Kalmthout en Wuustwezel gaan ook over tot grensblokkades: camera’s en nadarhekken aan overgangen Toon Verheijen

22 maart 2020

14u45 0 Essen De politiezone Grens startte vrijdag al met het controleren van de grensovergangen, maar ook in Essen, Kalmthout en Essen wordt nu een versnelling hoger geschakeld. “We willen vermijden dat onze politiemensen alleen nog maar grensovergangen moeten en kunnen bewaken”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). De politiezone Grens telt maar liefst 87 grensovergangen. De politiezone Grens startte vrijdag al met het controleren van de grensovergangen, maar ook in Essen, Kalmthout en Essen wordt nu een versnelling hoger geschakeld. Er worden nog geen containers geplaatst zoals in Hoogstraten , maar er worden wel bewakingscamera’s en nadarhekken geplaatst.

Sinds afgelopen vrijdag worden overal in Vlaanderen de grensovergangen met Frankrijk en vooral Nederland gecontroleerd op mensen die om niet-essentiële redenen de grens over willen steken. Omdat de controles niet voldoende bleken te zijn, worden op verschillende plaatsen strengere maatregelen genomen. In Hoogstraten werden meer dan vijftien containers geplaatst. Ook in Essen, Wuustwezel en Kalmthout wordt nu een versnelling hoger geschakeld.

Opschalen

“We blijven vaststellen dat er mensen de grens overgaan van België naar Nederland en omgekeerd”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Blijkbaar snappen sommigen het dus nog altijd niet en daarom ook gaan we intensief blijven controleren. We krijgen daarbij hulp van de federale politie want alleen kan ons korps dat ook niet meer. We zetten ook camerabewaking in. Op sommige plaatsen gaan we ook nadarhekken zetten.”

Nadarhekken dus en geen containers. “Rustig en rationeel blijven, alles goed overwegen en vooralsnog bij de bevolking blijven aandringen om de regels te volgen. Beter dat dan ineens in overdrive raken. Wij hebben in onze zone niet minder dan 87 grensovergangen, vooral in Wuustwezel en Essen. Je kan die onmogelijk allemaal gaan bewaken of blokkeren met containers. Bovendien gaat het in een aantal gevallen om kleine zandpaadjes die enkel te voet of met de fiets toegankelijk zijn. Je moet er ook rekening mee houden dat – vooral in Essen – heel wat mensen nog altijd wel met een geldige reden de grens over moeten kunnen. Maar langs de andere kant houden we de containers wel in het achterhoofd, want als ze in Nederland anders blijven werken dan in België dan kan dit nog wéken duren en het kan niet dat onze politie zich enkel nog met het bewaken van grensovergangen kan bezighouden.”

Camera

In Kalmthout hebben ze het ‘iets’ gemakkelijker als in buurgemeenten Essen en Wuustwezel. In Kalmthout is er maar één echte grensovergang en dat is die in de Jos Tilborgstraat in Nieuwmoer. “We hebben daar een hek met een duidelijke waarschuwing geplaatst”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “We laten de overgang ook monitoren door een camera. Deze maatregelen ter plaatse worden opgevolgd door Politiezone Grens en desgevallend opgevoerd als dat nodig is. Dank aan onze gemeentelijke medewerkers voor de kordate uitvoering. Ze blijven gaan, ook op deze zonnige zondag.”