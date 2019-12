Essen investeert komende jaren 27 miljoen euro: ambitieus plan volgens de meerderheid, vaagheid troef volgens de oppositie Toon Verheijen

19 december 2019

17u54 0 Essen De gemeente Essen gaat de komende legislatuur zo’n 27 miljoen euro investeren. De belastingen worden daarvoor niet verhoogd. De meerderheid noemt het plan zelf ambitieus, maar bij de grootste oppositiepartij N-VA/PLE klinkt vooral ontgoocheling.

Groen, verbinden, ambitie en gerust. Dat waren de vier strategische doelstellingen die het gemeentebestuur voor ogen hield bij de opmaak van de meerjarenplanning. “We hebben ook rekening gehouden met de bevolkingsbevraging in 2017 en de participatieavond in mei van dit jaar”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Die lijn willen we de volgende jaren ook doortrekken want we starten met een inwonerspanel, een online budgetplatform en wijkavonden.”

Belastingen niet omhoog

De belastingen blijven op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren: 7,5 procent personenbelasting en de onroerende voorheffing blijft op 787 opcentiemen. Voor tankstations en zendmasten komt er wel een extra taks behalve dan voor duurzame brandstoffen. De financiële schuldenlast zal stijgen van 14 naar iets meer dan 15 miljoen euro. “We gaan verder inzetten op de netheid van onze gemeente door een hardere aanpak van zwerfvuil en sluikstorten”, zegt Van Tichelt. “We zetten ook in op natuur en onze openbare verlichting gaan we ten laatste tegen 2026 omvormen tot ledverlichting Daarnaast gaan we volgend jaar een doorgedreven bevraging doen bij het verenigingsleven om één duidelijk zicht te krijgen op welke infrastructuur we moeten realiseren. We denken zelf aan een multifunctionele ruimte én een kleinere (fuif)ruimte voor jongeren.”

Waar wij een visie hadden verwacht op hoe Essen er in 2025, 2035 en 2050 moet uitzien, kregen we een lijstje van steekwoorden waar weinig of geen concrete plannen aan worden gekoppeld Geert Vandekeybus (voorzitter PLE)

Voetpaden

Op vlak van mobiliteit trekt de gemeente iets meer dan 1.35 miljoen euro uit om de voetpaden meer toegankelijk te maken. Er wordt ook gewerkt aan de uitbouw van een zorgpunt in samenwerking met AZ Klina. Die laatste is daarvoor eerder dit jaar ook al een samenwerking aangegaan met de gemeente Kalmthout. “We willen een uitgebreide gezondheidszorg aanbieden in eigen gemeente zodat inwoners minder vaak naar een buurgemeente moeten.”

Speelpleintjes

Ook coalitiepartner sp.a is tevreden. “Voor de herinrichting van de begraafparken op Wildert, Statie en Horendonk wordt er 900.000 euro voorzien”, zeggen de schepenen Arno Aerden en Helmut Jaspers. “Veel buurtspeelpleintjes liggen er vandaag wat troosteloos bij. We kiezen er de komende jaren dan ook voor om 240.000 euro extra vrij te maken voor de inrichting van de buurtspeelpleintjes met speel- en beweegtoestellen én er wordt 300.000 euro vrijgemaakt voor de inrichting van landschapsparken met speelnatuur op Wildert en Statie. Voor kinderopvang en de inclusieve speelpleinwerking voorzien we 780.000 euro.

Vaag

Bij de oppositie is er minder applaus vanop de banken te horen. “In plaats van concrete projecten bevat het vooral studies waaruit nieuwe plannen moeten volgen en investeringen die zes jaar geleden ook al op het programma stonden” zegt Tom Bevers. “Waar wij een visie hadden verwacht op hoe Essen er in 2025, 2035 en 2050 moet uitzien, kregen we een lijstje van steekwoorden waar weinig of geen concrete plannen aan worden gekoppeld. Het plan kondigt wel aan dat het ruimtelijke structuurplan zal worden herzien en dat een woonbehoeftenstudie zal worden opgemaakt. Maar dezelfde belofte stond ook zes jaar geleden in het meerjarenplan, en daar kwam niets van. En zwerfvuil zal wel opgeruimd worden, maar over hoe we het kunnen voorkomen wordt geen woord gerept,” stelt PLE-voorzitter en raadslid Geert Vandekeybus.

Verenigingen

En N-VA/PLE trekt nog meer van leer. “Eveneens zoals zes jaar geleden wordt de heraanleg van de doorgang van de Kalmthoutsesteenweg in Wildert aangekondigd, net zoals een fietspad in de Huybergsebaan. Ook de heraanleg van Essen-Centrum zou op het programma staan, maar daar zijn geen middelen voor voorzien,” zegt Vandekeybus nog. En nog is de kritiek niet gedaan. “In het voorjaar stelde N-VA/PLE voor om de douaneloods aan Hemelrijk na de restauratie in te richten als polyvalente zaal voor de verenigingen. CD&V en sp.a besloten om het voor een bescheiden bedrag voor decennia in erfpacht te geven aan een privé-ondernemer, maar stelden voor de verenigingen een andere oplossing voorop. “Die oplossing blijkt nu te bestaan uit een nieuwe behoeftenstudie. Financiële ruimte is er nochtans genoeg : de belastingverhoging van zes jaar geleden wordt niet teruggedraaid en aan het huidige investeringsritme zal er een overschot op de rekening ontstaan.”