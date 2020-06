Essen heropent 25 grensovergangen: “Eindelijk weer de drie B’s: bier, brood en benzine” emz

15u04 1 Essen Vanaf vandaag, maandag 15 juni, is de grens tussen België en Nederland opnieuw volledig open. Voor grensgemeenten Essen en Woensdrecht voelde dat aan als historisch moment. Vrienden familie kunnen elkaar weer zien en de lokale horeca en het toerisme varen er wel bij . “Dit was een economische aderlating”, zegt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen (VVD).

Maar liefst 3.300 Nederlanders wonen in de Vlaamse gemeente Essen. Dat is een totaal van twintig procent op de totale bevolking. Als een schiereiland heeft de gemeente vier Nederlandse buurgemeenten en maar één Vlaamse, namelijk Kalmthout. Woensdrecht telt dan weer vijf Belgische buren. Dat heeft een kruisbestuiving tot gevolg: heel wat Belgen wonen, werken en recreëren in Nederland en vice versa.

Van WO II geleden

Als gevolg van de coronacrisis moest de grens op maandag 23 maart dicht. Dat leidde tot een bevreemdende situatie. “Terwijl Woensdrecht en Essen normaal in verbondenheid leven, stonden we plots met de ruggen tegenover elkaar, ook al hebben we aan beide zijden vrienden en familie”, vertelt Adriaansen. “Het was al van de Tweede Wereldoorlog geleden dat de landsgrenzen hier dicht moesten. De afgelopen periode heeft mentaal dan ook zwaar op ons gewogen”, vult de Essense burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) aan.

Historische relatie

Familiebezoekjes en inkopen doen zijn sinds zaterdag 30 mei opnieuw toegestaan. Een tweetal weken geleden verdwenen ook de fysieke grensobstakels. Maar voor de niet-essentiële bezoeken was het nog wachten tot vandaag. Ter gelegenheid van die symbolische gebeurtenis kwamen Adriaansen en Van Tichelt samen aan de grenspaal op het kruispunt van de Huybergsebaan in Essen met de Hollandseweg en de Moerkantsebaan in Huijbergen. “De historische relatie die we de voorbije eeuwen hebben opgebouwd, is eindelijk weer hersteld”, zegt Adriaansen. Volgens de Woensdrechtse burgemeester zullen de Nederlanders vooral blij zijn dat ze voor alle drie B’s weer de grens over heen mogen. “Bier, brood en benzine”, lacht hij.

De Essense burgemeester Van Tichelt is tevreden dat door de heropening van de 25 grensposten een einde komt aan heel wat verwarring. “Je mocht langsgaan bij je schoonmoeder in Amsterdam, maar je beste vriend bezoeken vlak over de grens mocht dan weer niet. Je eten kopen in Nederland mocht, maar shoppen of een terrasje doen niet”, aldus Van Tichelt.

‘Poort van Vlaanderen’

Het herstel van de lokale economie en het toerisme zijn eveneens belangrijke gevolgen van de heropening van de grenzen. “Wij zien onze gemeente Essen eigenlijk als de ‘Poort van Vlaanderen’ op de route tussen Rotterdam en Antwerpen. Omdat hier heel veel ruimte is, leent de regio zich tot fietsen en recreatie. De Nederlandse buurgemeenten zijn ideaal om te gaan fietsen, bij ons hebben we dan weer heel wat cafés. Ik ben blij dat die combinatie opnieuw mogelijk is”, vertelt Van Tichelt.

Dat fietsen bij onze noorderburen populair is, bewijzen Viviane Van Laerhoven (64) en Ludwig Struyf (64) uit Kalmthout. Meteen sprongen ze hun koersfiets. “Wij gaan heel vaak fietsen in Nederland. De fietsvoorzieningen zijn daar beter, aangezien er een scheiding is tussen gemotoriseerd verkeer en niet-gemotoriseerd verkeer”, vertellen ze.

Eenmalig

Hoewel de grenzen weer open zijn, blijven de twee burgemeesters waakzaam. “Het betekent niet dat het coronavirus alweer weg is. We vragen de inwoners dan ook zich te houden aan de regels van het land waarin ze zich bevinden. Al verschillen die niet zoveel: sociale afstand, handhygiëne en de algemene richtlijnen voor de winkels gelden zowel in Nederland als in België.”

Als iedereen zich aan de regels houdt, hopen Adriaansen en Van Tichelt dat de sluiting éénmalig was. Moest er toch een nieuwe piek of lockdown komen, dan hoopt de Essense burgemeester toch wel op een andere besluitvorming. “Het zou realistisch zijn als het probleem grensoverschrijdend per regio bekeken zou worden. Het coronavirus houdt geen rekening met een grensstreepje dat dateert uit 1648. Maar het verschil tussen hier en Sint-Truiden bijvoorbeeld was dan wel weer heel groot”, besluit de Essense burgemeester.