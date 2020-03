Essen herdenkt dodelijke inslag van V-bommen tijdens WO II Toon Verheijen

03 maart 2020

14u38 0 Essen De gemeente Essen herdenkt nu vrijdag 6 maart de zware tol die de inslag van de Duitse V-bom op het Heuvelplein eiste op 6 maart 1945. Veertien mensen kwamen om.

Het is 6 maart 1945 om 22 uur ’s avonds wanneer een Duitse V-bom inslaat op het Heuvelplein. Het projectiel komt neer op de hoek van de Nieuwstraat en de Beliestraat en vernielt het café en de woning van de familie Elst. “Essen was een van de laatste Belgische gemeenten die in oktober 1944 bevrijd werden door de Britten en de Canadezen”, zegt historicus Nico Wouters. “Maar dat betekende jammer genoeg niet het einde van het oorlogsgeweld want het was toen dat Hitler besloot om zijn ultieme wapen in de strijd te gooien en dat waren de zogenaamde Vergeltungswaffen of V-bommen. De Antwerpse haven was sinds 28 november 1944 in gebruik voor geallieerde vrachtschepen. Antwerpen werd maandenlang bestookt met deze vliegende bommen. Enerzijds om de geallieerde bevoorrading te saboteren, anderzijds gewoon ook als vergelding en om terreur te zaaien”, gaat Nico Wouters verder.

Zwaar geschut

Volgens Nico Wouters, gespecialiseerd in WOII, waren de V-bommen van een zwaar kaliber. “De V1 was een soort onbemand vliegtuig van 8 meter lang met één ton explosief aan boord. Ze moest worden gelanceerd vanaf een vaste lanceerbaan. Eens de brandstof op was, viel ze lukraak naar beneden. De V2 was een echte ballistische raket van 14 meter hoog die vanaf een mobiele lanceerinstallatie tot wel 350 kilometer ver kon vliegen.”

Terreur

De V-bommen zorgden voor veel angst en terreur in Antwerpen en omgeving. En ook Essen ontsnapte er niet aan. “Op 17 november 1944 stort de eerste neer op de Hondsberg. In de volgende vier maanden vallen er nog liefst 60 V-bommen neer in onze gemeente. In Essen waren er vier incidenten met dodelijke afloop”, verduidelijkt Wouters. “Op 16 en 17 januari 1945 vielen in totaal acht slachtoffers in de Donkweg. Op 10 februari kwam één Essenaar om in de Middenstraat. De zwaarste tol volgt op 6 maart, wanneer een V1 inslaat op het Heuvelplein en 14 dodelijke slachtoffers maakt.”

Donkere bladzijde

Het is een donkere bladzijde in de geschiedenis van Essen. De familie Elst en een buurmeisje sterven in de aanslag. Slechts één van hen overleeft de inslag van de bom omdat hij niet thuis was. Een buurmeisje en een buurman sterven. Ook vijf Britse militairen worden later van onder het puin gehaald. Een twintigtal huizen, het gemeentehuis en brouwerij Wesenbeek zijn zwaar getroffen.

Herdenking

Exact 75 jaar na deze tragische gebeurtenis herdenkt de werkgroep ‘75 jaar Vrijheid’ samen met het gemeentebestuur alle oorlogsslachtoffers. Iedereen is op 6 maart om 19.30 uur welkom op het Heuvelplein. Met bloemenkransen aan de herdenkingsplaat ‘Liberation Route’ wordt hulde gebracht aan de slachtoffers. Nadien geeft historicus Nico Wouters een toelichting in de raadzaal van het gemeentehuis.