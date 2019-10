Essen herdenkt bevrijding in 1944: hulde aan de Canadese, Britse en Amerikaanse helden Toon Verheijen

18 oktober 2019

20u55 2 Essen Het grote herdenkingsweekend voor de bevrijding 75 jaar geleden is vrijdag ingezet met een ingetogen en stille plechtigheid aan het nieuwe monument op de site Hemelrijk.

Daar staat omgeven door enkele symbolen een oude Britse oorlogstank. Door het plaatsen van een passend monument aan de douaneloods wil het gemeentebestuur een intieme plek creëren waar bezoekers tot bezinning kunnen komen met dank aan Pieter De Meester en Steve Suykerbuyk. Het monument staat stil bij de Canadese eenheid die Essen bevrijdde en het unieke feit dat we sindsdien van 75 jaar vrede genieten in onze contreien. De Britse tank is een Humber Scout Car uit de Tweede Wereldoorlog waarvan er in die tijd meer dan 5.000 rondreden. Deze is uit een moeras getrokken in het Meerdaalbos in Oud-Heverlee. De Humber was een verkenningsvoertuig, klein maar snel.

Geen toeval

Dat de site Hemelrijk is gekozen om een monument te plaatsen is geen toeval. Volgens geschiedkundigen was de site vooral een rustplaats voor (jonge) Duitse soldaten en vonden er in oktober 1944 bloederige gevechten plaats om de Duitsers te verdrijven. Korte tijd later kwam er een Amerikaans bivak om de V1 bommen zoveel mogelijk neer te halen. Het einde van WOII was een harde strijd in Essen, maar eind oktober was de vreugde groot toen de eerste Canadese tanks door de Nieuwstraat reden al werd het toen nog een dagenlange strijd met veel burgerslachtoffers tot gevolg.

Karrenmuseum

Deze zaterdag is het slot van het grote herdenkingsweekend. Een militaire colonne trekt rond 11 uur van Horendonk naar het Karrenmuseum door het centrum. Het Karrenmuseum krijgt een flinke metamorfose. Verschillende re-eactmentgroepen brengen het gevoel van 75 jaar geleden weer terug. Ze stellen hun materieel op en geven demonstraties. Er is ook live muziek.