Essen en G-Sport Vlaanderen lanceren pilootproject elektrische rolstoeldeelfiets: “Iedereen heeft recht op een heerlijk fietstochtje” Toon Verheijen

03 juli 2020

17u21 0 Essen De gemeente Essen en G-Sport Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen voor een uniek pilootproject. Rolstoelgebruikers en hun begeleiders kunnen voortaan gratis een elektrische rolstoelfiets huren. De fiets krijgt een vaste standplaats in het woonzorgcentrum Sint-Michaël tegenover het sportpark Hemelrijk en het Karrenmuseum.

De gemeente Essen had al een tijdje een elektrische riksjafiets voor mindervaliden, maar ze kregen regelmatig de melding dat het toch niet altijd even praktisch was bij het in- en uitstappen. “Ik heb daarop gesprekken aangeknoopt met G-Sport Vlaanderen om eens te horen of zij niet mee wilden of konden investeren in een echte elektrische rolstoelfiets”, zegt schepen van Sport en G-beleid Brigitte Van Aert (CD&V). “Bleek dat ook zij op zoek waren naar een soort deelsysteem. Uiteindelijk vonden we Crelan en Noordvlees Van Gool bereid om ook mee te investeren, want uiteindelijk is het wel een project met een kostenplaatje van zo’n 10.000 euro.”

Sint-Michaël

De fiets krijgt nu een plaatsje in de fietsenstalling van het wzc Sint-Michaël en moet gehuurd worden via het VVV in Essen. Gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk en zoon Milan (17) mochten de fiets als eerste proberen en waren in elk geval laaiend enthousiast. Vooral Milan ziet het wel zitten om eens regelmatig te gaan fietsen als het goed weer is. “Mensen moeten nu wel twee dagen op voorhand reserveren en we gaan voor maximaal één reservatie per dag zodat de gebruikers er echt van kunnen genieten en niet op de klok moeten kijken”, vertelt Birgitte Van Aert. “We zijn nu ook in gesprek met de Kalmthoutse Heide om een systeem uit te werken dat ze bijvoorbeeld naar de Heide kunnen fietsen om daar dan de elektrische rolstoel te lenen en de Heide in te trekken. En dat eventueel dan nog in combinatie met een picknick. Dat zou helemaal geweldig zijn.” Het ontlenen is gratis, maar er wordt wel een waarborg van 100 euro gevraagd.

Het proefproject loopt nu twee jaar en daarna hoopt G-Sport Vlaanderen het systeem in nog meer Vlaamse gemeenten uit te rollen.