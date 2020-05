Enkelrichting op voetpaden in winkelcentrum bij heropening van winkels op 11 mei Toon Verheijen

09 mei 2020

08u30 0 Essen Heel wat winkels mogen maandag weer de deuren openen en om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het gemeentebestuur enkele maatregelen uitgewerkt. Die zijn van kracht in de winkelkern Nieuwstraat-Stationsstraat en rond het station.

In sommige delen van de winkelkern krijgen voetpaden tijdelijk éénrichtingsverkeer. Pijlen op de stoep wijzen de juiste richting aan. Uiterst rechts houden is de boodschap. “In de Nieuwstraat is dat vanaf warenhuis Aldi tot aan KBC”, klinkt het bij de gemeente. “Aan de bank komt een tijdelijk zebrapad. Ter hoogte van Aldi blijft er tweerichtingsverkeer mogelijk om de parking bereikbaar te houden.”

In de Stationsstraat geldt de enkelrichting vanaf de kerk tot aan de bibliotheek en in de Spoorwegstraat van café Rex tot aan Het Portret. Voetgangers die uit de trein komen volgen ook de looplijnen.

Winkeliers wordt gevraagd om hun klanten aan te sporen contactloos te betalen of met de bankkaart. ZE moeten er ook voor zorgen dat de basishygiëne kan toegepast worden. De gemeente heeft een hopstartpakket voorzien met vloerstickers en affiches.