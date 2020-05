Elke dag melding van intrafamiliaal geweld: “Een hulpverlener van Family Justice Center zou welkom zijn” Toon Verheijen

01 mei 2020

10u31 6 Essen Meerderheidspartij sp.a-JijMaaktEssen wil dat de drie gemeenten uit de politiezone Grens samen een gespecialiseerde hulpverlener aanwerven gericht op intrafamiliaal geweld.

Met uit uitbreken van de coronacrisis zijn er onder meer ook bij de hulplijn 1712 heel wat extra meldingen gekomen van intrafamiliaal geweld. “De meldingen van intrafamiliaal (IFG) geweld kennen er zelfs een toename van om en bij de 70 procent”, zegt Emma Lambregts, bestuurslid van sp.a en Zij-kant. “De politiezone Grens bestaat gelukkig al jaren heel veel aandacht aan het fenomeen, maar we moeten ook aandacht hebben voor de niet-politionele hulpverlening. Voor de extreme gevallen verloopt dat best via het Family Justice Center, maar dat is gecentraliseerd in Antwerpen en dus niet bij de deur. En de medewerkers daar zijn ook nog eens overbevraagd. Dat betekent dat heel wat hulpvragen uit onze gemeenten niet beantwoord worden.”

Hulpverlener

Emma Lambregts ijvert daarom voor het aanwerken van een gespecialiseerde hulpverlener voor Essen, Kalmthout en Wuustwezel. “En die zou dan best aangestuurd worden door Family Justice Center”, zegt Lambregts. “Want ook in onze zone is het een probleem met minstens één melding per dag waar zelfs pv voor wordt opgemaakt. Vaak is het ook moeilijk omwille van relationele, praktische en emotionele problemen om aangifte te doen. Zeker in de huidige context waarbij mensen gedwongen zijn quasi permanent in dezelfde ruimte te leven.”