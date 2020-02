Elf bestuurders te diep in het glas gekeken Toon Verheijen

12 februari 2020

15u44 0 Essen De politiezone Grens heeft afgelopen weekend elf dronken bestuurders betrapt tijdens verschillende controleacties in de drie gemeenten.

Er werden in totaal 503 bestuurders gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik. In Essen was er één positieve ademtest, in Kalmthout drie en één positieve drugstest en in Wuustwezel waren er zeven positieve ademtesten.

Daarnaast werden nog 23 snelheidsduivels op de bon geslingerd, kregen drie bestuurders en één passagier een boete voor het niet dragen van de gordel en één fietser omdat de verlichting niet aan stond.