Eerste hulp bij processierupsen: wat te doen als er stekende beestjes in uw tuin zitten (en wat het u kost) Toon Verheijen

28 juni 2019

11u00 0 Essen Zowat alle gemeenten in de noordrand hebben de voorbije weken tientallen meldingen gekregen van processierupsen. Overal draaien de gespecialiseerde opruimfirma’s dan ook overuren. Op sommige plaatsen biedt het gemeentebestuur haar aannemer ook aan aan de inwoners. Met overal wel de duidelijke boodschap: geduld uitoefenen. Enkele gemeenten sturen de extern aangestelde firma ook naar privédomein. In Kapellen en Stabroek is dat gratis, maar op andere plaatsen draait de eigenaar op voor de verdelgingskosten.

Wuustwezel

De gemeente zorgt op het openbaar domein zelf voor de bestrijding van de harige rupsen. Net als in andere gemeenten komen ze niet tussen op privédomein. De gemeente stelde begin dit jaar al Brosens Aannemingen aan om op het openbaar domein de rupsen te verdelgen. De voorrang gaat naar de bebouwde kom en op plaatsen waar veel wandelaars, fietsers of spelende kinderen komen. Momenteel zijn al 1.300 bomen behandeld. Inwoners van Wuustwezel kunnen daar ook beroep op doen. de aannemer komt de rupsen opzuigen met een industriële stofzuiger. Zijn de plaatsen moeilijk bereikbaar, dan komen er zelfs boomklimmers ter plaatse. De prijzen variëren van 45 euro voor een kleine boom (tot 15 meter en 30 centimeter diameter) en 60 euro voor een grote boom. Voor moeilijk bereikbare plaatsen komt er een meerkost bij van 85 euro per kleine boom en 100 euro per grote boom. Meldingen mogen altijd gedaan worden via groen.ow@wuustwezel.be.

Essen

De gemeentelijke diensten komen handen tekort en daarom schakelt het gemeentebestuur de Civiele Bescherming in. Prioritair worden speeltuinen, parken, scholen of langs fiets- en wandelroutes (Sportpark Hemelrijk, Karrenmuseum/Kiekenhoeve, Paviljoen aan de Korte Leemstraat, Oude Pastorij). Meldingen mogen gedaan worden via www.essen.be/meldingen of via de Omgevingsbalie (omgeving@essen.be of 03 670 01 47). Ook de gemeente werkt samen met aannemer Brosens aan Vissenheuvel.

Malle

De gemeente doet beroep op externe firma’s om de rupsen te bestrijden. De voorrang gaat in de eerste plaats naar scholen en speelpleintjes. Meldingen mogen gedaan worden via leefmilieu@malle.be. Op privédomein komt de gemeente niet.

Kalmthout

Meldingen kunnen gedaan worden via een speciaal webformulier op de website. Wanneer de bomen op privédomein staan, zal de gemeente de aannemer op de hoogte brengen. De aannemer neemt daarna contact op met de melder. De kostprijs voor een kleine boom is 121 euro, met een hoogtewerker 181,5 euro en met boomklimmers komt het op 242 euro.

Brasschaat

De gemeente heeft tientallen bomen behandeld in het Gemeentepark. Wie nog nesten ziet, kan dat melden via de gemeente.

Brecht

De gemeente had in het voorjaar alle bomen preventief behandeld, maar toch komen er tientallen meldingen. Brecht heeft de bestrijding uitbesteed aan een externe firma die een lijst met prioritaire plaatsen heeft meegekregen. In Brecht wordt de techniek van het uitbranden gebruikt. Meldingen mogen gedaan worden via 03 660 17 20 of groendienst@brecht.be. Heb jij op je privéterrein een nest? Contacteer dan zelf een bestrijdingsfirma en probeer het nest niet zelf te verwijderen.

Zoersel

De firma waarmee de gemeente samenwerkt, wordt overspoeld met aanvragen. Hierdoor gaat de wachtlijst pijlsnel de hoogte in. Hou er dus rekening mee dat het even kan duren vooraleer ze kunnen langskomen.

Schilde

De gemeente zorgt voor verdelging op openbaar domein. Wie op eigen terrein nesten heeft, moet zelf een aannemer contacteren. Meldingen mogen wel gedaan worden via https://www.schilde.be/dienst-der-werken

Schoten

De aannemers die de nesten verwijderen, kunnen de vraag moeilijk bijhouden. Wie een nest heeft, zal geduld moeten uitoefenen. Scholen komen vooraan op de wachtlijst, alle anderen zullen even moeten wachten tot de aannemer verschijnt. Meldingen via https://www.schoten.be/rupsennest

Kapellen

Wanneer je een haard van dergelijke rupsen in je tuin of op het openbaar domein vaststelt, contacteer dan zo snel mogelijk de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. De melding wordt doorgegeven aan een gespecialiseerde firma (aangesteld door het gemeentebestuur) die dan bij jou gratis de rupsen komt bestrijden.

Stabroek

Meldingen kunnen gedaan worden via milieudienst@stabroek.be. De vrijwillige hulpdienst Stabroek/Hoevenen komt de nesten kosteloos bij u verwijderen.

Nog enkele nuttige adressen voor meldingen: langs een gewestweg: wegen Antwerpen – district Brecht, 03 330 12 60, wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be en aan de jaagpaden in onze regio: De Vlaamse Waterweg, 011 24 40 83.