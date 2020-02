Drumleraar (48) misbruikt leerling en zoon: procureur eist 4 jaar cel BJS

21 februari 2020

16u17 0 Essen Een drumleraar van 48 uit Essen heeft zich voor de correctionele rechtbank van Antwerpen moeten verantwoorden voor het jarenlange seksuele misbruik van een leerling met een mentale beperking. Tijdens het onderzoek kwamen ook zedenfeiten op zijn eigen zoon aan het licht. De man riskeert vier jaar cel, deels met probatie-uitstel. De procureur wil ook dat hij een verbod krijgt om nog met kinderen om te gaan.

De beklaagde kende het slachtoffer, een tienerjongen met een lichte mentale beperking, al bijna zeven jaar en gaf de jongen drumles. “Hij was een soort van tweede vader. Het slachtoffer vertrouwde hem en de beklaagde heeft daar misbruik van gemaakt”, stelde Eugénie Van Der Meersch, de advocate van de leerling.

De veertiger gaf hem vaak knuffels. Naarmate het slachtoffer ouder werd, begon hij hem ook te tongzoenen, te betasten aan de geslachtsdelen en te masturberen. Dat gebeurde in het repetitielokaal, bij de beklaagde thuis of in de woning van het slachtoffer.

Het begon met kriebelen en het strelen van zijn haar en eindigde met het masturberen van zijn zoon. Hij heeft het leven van die jongen kapot gemaakt Nick Heinen

De feiten waren op 12 september 2018 aan het licht gekomen, toen de oudere zus van de jongen zijn slaapkamer was binnen gestapt en de beklaagde en het slachtoffer in bed had aangetroffen.

De veertiger verklaarde dat hij verliefd was op zijn toen 16-jarige leerling. Van verkrachting was volgens hem geen sprake, want het slachtoffer had nooit laten merken dat hij het niet wilde. De jongeman zei echter dat de beklaagde te ver was gegaan en dat hij wel degelijk gevraagd had om te stoppen.

Ook zoon misbruikt

Tijdens het onderzoek bekende de beklaagde ook dat hij zijn eigen zoon seksueel misbruikt had van zijn 6 tot 14 jaar. De feiten waren een jaar na de echtscheiding begonnen, toen de jongen om de veertien dagen een weekend naar zijn vader moest. “Het begon met kriebelen en het strelen van zijn haar en eindigde met het masturberen van zijn zoon. Hij heeft het leven van die jongen kapot gemaakt”, zei Nick Heinen, de advocaat van de zoon.

Op de laptop en een externe harde schijf van de beklaagde werden 910 bestanden met kinderporno aangetroffen, die hij ook verder verspreid had. De procureur vorderde een straf deels met uitstel, gekoppeld aan de voorwaarden dat hij zich verder laat behandelen voor zijn seksuele problematiek en uit de buurt van minderjarigen blijft.

Vonnis op 20 maart.