Dronken Essenaar veroorzaakt ravage in Nederlandse Schijf: drie paaltjes uit de grond, over rotonde, lantaarnpaal neer en over de kop tegen een boom Toon Verheijen

25 september 2019

21u04 0 Essen Een 35-jarige dronken bestuurder uit Essen heeft dinsdagnacht een spoor van vernieling getrokken in het Nederlandse Schijf, net over de grens. De bestuurder verwittigde zelf de Nederlandse politie.

De man uit Essen belde rond 3.30 uur zelf de politie met de mededeling dat hij vermoedelijk in slaap was gevallen en dat hij met zijn wagen tegen een boom was gereden in de Hoeksestraat in Schijf, niet ver van Horendonk in Essen waar de voorbije dagen uitbundig kermis werd gevierd. De politie ging ter plaatse en zag meteen dat de bestuurder niet alleen tegen een boom terecht was gekomen. De man had met zijn wagen ook drie paaltjes uit de grind gereden, was over de rotonde gereden en nam in zijn rit ook nog een lantaarnpaal mee. Uiteindelijk was hij nog een bos in gereden waar hij 35 meter verder over de kop sloeg en tegen een boom tot stilstand kwam.

De bestuurder moest een ademtest afleggen en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd ook een bloedstaal afgenomen door het Nederland Forensisch Instituut onderzocht zal worden. De resultaten van dat onderzoek zullen bepalen wat er verder met de man gaat gebeuren.