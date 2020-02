Drie keer zoveel parkeerovertredingen op plaatsen voor mindervaliden Toon Verheijen

11 februari 2020

08u05 0 Essen De politiezone Grens heeft in 2019 in totaal 91 automobilisten beboet voor het parkeren op parkeerplaatsen voor mindervaliden zonder over de geldige parkeerkaart te beschikken. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2018 (38).

De meeste overtredingen werden vastgesteld in Wuustwezel (62). In Kalmthout waren dat er 18 en in Essen 11. In 2018 werden in Wuustwezel, Kalmthout en Essen nog respectievelijk 9, 19 en 9 overtredingen vastgesteld. “De voorbije jaren stonden mindervalidenparkings regelmatig bovenaan de agenda”, zegt politieraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). “De politie kreeg een speciale app om overtreders te pakken en het Essense G-overleg, dat personen met een handicap ondersteunt, pleitte voor meer controles. Men kan niet hard genoeg optreden tegen deze asociale overtredingen.”