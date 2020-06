Drie extra grensovergangen opengesteld Toon Verheijen

02 juni 2020

09u58 0 Essen De gemeente heeft afgelopen weekend de grensovergangen in de Nieuwsstraat/Grensstraat richting Nispen, op Horendonk richting Schijf en de Huybergsebaan terug opengesteld. De andere grensovergangen zullen de komende dagen en weken volgen.

Vlak voor het weekend besliste de federale regering dat familiebezoek over de grens net als winkelen weer was toegelaten. Daarom besloot het gemeentebestuur om naast de al bestaande grenspassages Ringweg en Moerkantsebaan ook de Nieuwsstraat, Horendonk en Huybergsebaan weer open te stellen. “De anderen blijven voorlopig nog wel gesloten”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “We wachten eerst de verdere afbouw van de maatregelen of om dan te bekijken hoe en wanneer we ze gefaseerd weer zullen openstellen.” Een volledige heropening van de grenzen zal mogelijk tegen 15 juni zijn.