Douaneloods wordt voor 54 jaar in erfpacht gegeven aan Robotland Oppositie heeft kritiek op te lage prijs die maandelijks betaald moet worden Toon Verheijen

27 juni 2019

10u07 3 Essen De gemeente Essen geeft de voormalige douaneloods op de site Hemelrijk, een beschermd monument, voor 54 jaar in erfpacht aan Robotland. Initiatiefnemer Luc Van Thillo wil daar een educatief centrum maken rond (robot)technologie. Er komt ook horeca en de volledige omgeving wordt ook aangepakt. Het dossier is op de gemeenteraad goedgekeurd, maar de oppositie had bedenkingen bij de jaarlijkse erfpachtprijs van zo’n 40.000 euro.

Het dossier rond de invulling van de voormalige douaneloods loopt al lange tijd en het vinden van een geschikte partner verliep niet altijd even vlot. Ooit waren er plannen voor een brouwerij, maar die gesprekken geraakten nooit tot een finale fase. Nu is er wel een akkoord bereikt met Robotland, een project van Luc Van Thillo van engineering- en machinebouwbedrijf AVT uit Essen. Zij gaan er een educatief centrum uitbouwen genre Technopolis. “We zijn blij dat we eindelijk een overeenkomst hebben”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “We gaan het gebouw voor 54 jaar in erfpacht geven. Alles moet nu nog in definitieve aktes gegoten worden en dan kunnen we echt van start gaan.”

Voorwaarden

De keuze voor Robotland werd gedaan op basis van onder meer een stevig onderbouwd businessplan. Ook Erfgoed gaf haar goedkeuring omdat het industriële karakter bewaard blijft en omdat in Robotland alles verplaatsbaar zal zijn. Er worden geen vaste constructies voorzien. De attracties zullen ook grotendeels te maken hebben met de transportsector wat dan weer verwijst naar de geschiedenis van het gebouw. Er zijn ook garanties dat de gemeente nog altijd een openbaar park/plein kan aanleggen rond het gebouw en ook de cyclocross kan er nog altijd plaatsvinden.

Een van de voorwaarden voor de invulling van de loods, was dat ook Essenaren of instanties/verenigingen uit Essen er iets aan zouden hebben. Zo wordt er ook samengewerkt met Essense scholen door in het project een vaklaboratorium te voorzien die de scholen mogen gebruiken. Onder meer Mariaberg Don Bosco zet er haar schouders onder. Er komt ook een horecagelegenheid waarbij je ook als gewone ‘toerist’ iets kan gaan drinken zonder inkom te moeten betalen voor Robotland. Er wordt ook werkgelegenheid gecreëerd in de vorm van tien vaste jobs aangevuld met jobstudenten en flexijobs.

Erfpacht

De gemeente geeft het (casco)gebouw én een buitenruimte van 10.500 vierkante meter voor 54 jaar in erfpacht. Robotland zelf moet instaan voor de invulling, ook van de eigen buitenruimte. Het betaalt een vast bedrag van net geen 40.000 euro per jaar. Wanneer Robotland boven de 50.000 bezoekers komt, komt er een bedrag bij van tussen de 7.500 tot 13.000 euro afhankelijk van het aantal bezoekers. “Dat bedrag stoort ons toch wel”, zegt Robin Jacobs van N-VA/PLE. “Het komt neer op een ‘huurprijs’ van zo’n 3.200 euro per maand voor zo’n groot gebouw en buitenruimte. Bovendien vinden we 54 jaar ook lang. Maar pas op, we zijn het concept zeker genegen en hopen dat Robotland een succes mag worden.”

Streefdatum voor de opening is ergens in 2020.