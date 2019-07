Douaneloods wordt Robotland, een educatief techniekpark met de focus op transporttechnieken David Acke

05 juli 2019

13u21 0 Essen Na ongeveer een jaar restauratiewerken krijgt de als monument beschermde Douaneloods stilaan zijn oude grandeur terug. De gemeente Essen heeft nu ook een invulling gevonden. Robotland moet de Douaneloods omvormen tot een educatief techniekpark voor jongeren. “We willen iedereen die van techniek wil proeven, leren en genieten laten zien dat techniek niet saai maar juist heel uitdagend en cool is.”

Sinds 2010 is het AGB Essen eigenaar van de loods en zijn omgeving aan Hemelrijk in het centrum van de gemeente. De loods werd in 1902 opgetrokken om goederen die de grens over gingen per spoor te kunnen overladen en controleren. Voor de bouw van de loods werden kwalitatieve en indertijd vernieuwende materialen gebruikt.

Van bij het begin stond vast dat de gemeente Essen met een private partner of ondernemer in zee wilde gaan om de casco Douaneloods een nieuwe functie te geven. “Na twee open oproepprocedures is deze partner nu gevonden”, vertelt Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “In het najaar 2017 diende Luc van Thillo een dossier in voor de ontwikkeling van een educatief techniekpark in de Douaneloods. Er werd eerder al een protocolovereenkomst ondertekend tussen de gemeente, van Thillo en Kempens Landschap om de samenwerking te bekrachtigen. Deze overeenkomst zal nu omgezet worden naar een erfpachtovereenkomst van 54 jaar.”

Robotland

“We willen jongeren, maar ook ouderen - kortom iedereen - die van techniek wil proeven leren en genieten laten zien dat techniek niet saai maar juist heel uitdagend en cool is. Uiteraard moet een bezoek aan Robotland ook fun zijn. We zijn van mening dat je al doende het meeste leert. We willen dan ook een hoogwaardig educatief programma aanbieden”, vertelt van Thillo

Maar de educatieve factor blijft wel erg belangrijk. “Ik wil jong en oud op een speelse wijze de wereld van de innovatieve transporttechnieken laten ontdekken. Bezoekers kennis laten maken met de allernieuwste transporttechnieken over land, water en lucht. Hiermee wil ik scholieren motiveren om voor technische studierichtingen en beroepen te kiezen.”

Extra jobs

Robotland zal nu op zijn beurt investeren in de inrichting van de loods en de buitenruimte van 10.500 vierkante meter. Robotland hoopt volgend jaar al open te gaan voor het grote publiek. Tussen de partners werd alvast afgesproken dat de cyclocross op de site van de douaneloods verzekerd blijft en dat de horecagelegenheid ook toegankelijk zal zijn voor bezoekers die geen entree betalen voor Robotland. Ten slotte zal de nieuwe invulling van de douaneloods ook voor extra werkgelegenheid zorgen. Er komen zo’n tien vaste jobs bij, aangevuld met jobstudenten en flexibanen.