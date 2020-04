Douaneloods in Essen maakt kans op architectuurprijs Toon Verheijen

01 april 2020

13u36 0 Essen De douaneloods in Essen is genomineerd voor de Publica Award in de categorie ‘Erfgoed & Architectuur. De Publica Awards bekronen projecten waarbij de publieke en de private sector samenwerken.

De douaneloods op de grens tussen België en Nederland is een geklasseerd monument dat jarenlang leegstond en totaal in verval was geraakt. Het gebouw uit 1902 werd decennialang gebruikt om goederen over te laden die per trein de grens overstaken. Door het openstellen van de grenzen verloor de douaneloods mettertijd haar functie. Leegstand en verwaarlozing lieten hun sporen na.

In 2010 kocht de gemeente via het Autonoom Gemeentebedrijf Essen de inmiddels als monument beschermde loods aan om ze van verder verval te behoeden. De voorbije jaren geraakte de restauratie in een stroomversnelling en bedoeling is dat dit jaar Robotland er zijn deuren zal openen.

Prijs

Maar het hele restauratieproces maakt nu kans op een mooie erkenning. Provincieafgevaardigde Kathleen Helsen (CD&V) heeft er een goed oog in. “De Publica Awards belonen de beste publieke projecten in vijf verschillende categorieën. De restauratie van de douaneloods is genomineerd in de categorie Erfgoed & Architectuur. De concurrentie is groot, maar toch zijn we ervan overtuigd dat we een goede kans maken. Zonder inbreuk te doen aan het industriële karakter van de douaneloods, onderging het gebouw een totaalrestauratie. Architectenbureau aNNo begeleidde de restauratie die werd uitgevoerd door Group Monument en Vorsselmans.”

Een van de blikvangers is het dak van de loods. “De historische lichtstraat, waarvan het originele glas allang verdwenen was, werd voorzien van of BIPV-panelen (soort ingebouwde zonnepanelen, red.)”, zegt Jan De Haes (N-VA). Maar liefst 800 vierkante meter glas zal vanaf nu licht doorlaten en tegelijkertijd elektriciteit opwekken. Dit staaltje technologie is een niet alledaagse installatie in een beschermd monument en werd ontworpen en geplaatst door het bedrijf Vorsselmans.”

Iedereen kan stemmen op https://publica-brussels.com/kandidaten-publica-awards-2020/#heritage