Diego Blom (24) doet gooi naar titel Top Model Europe Toon Verheijen

02 februari 2020

09u12 0 Essen De 24-jarige Diego Blom uit Essen zit in de finale van de internationale modellenwedstrijd ‘Top Model Europe’ in de categorie Sports Model. De finale vindt plaats op 16 februari in Brussel.

Diego Blom heeft er altijd van gedroomd om een model te worden. “Ik weet dat ik mijn lengte niet meteen mee heb (1,70 meter), maar ik wil toch bewijzen dat het kan”, vertelt de twintiger die ook actief is op Instagram en nu al af en toe wat fotoshoots doet. “Ik heb in aanloop van deze finale enorm op mijn voeding moeten letten en extra getraind. Het was niet altijd even gemakkelijk, maar je moet er iets voor over hebben.”

Voor de wedstrijd schreven zich wereldwijd 25.000 deelnemers in, maar slechts 25 kregen een plaatsje in elke categorie bij zowel mannen als vrouwen. De categorieën zijn naast Sports Model ook nog Fashion Models en Commercial Models.