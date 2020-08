Derde openingsdag op rij aanschuiven geblazen aan Brantano in Essen emz

25 augustus 2020

13u53 0 Essen De uitverkoop van Brantano is bezig aan zijn derde dag en dat betekent voor het filiaal in Essen opnieuw een lange wachtrij aan de winkel. Kort na de opening stonden ongeveer honderd koopjesjagers aan te schuiven. Ook de twee mama’s Saskia (35) en Valerie (33) uit Kalmthout staan al sinds 9 uur op post. “Kinderen hun voeten groeien wel snel en dat is kostelijk.”

Ook op dinsdag houdt Brantano in kader van het faillissement van moederbedrijf FNG een uitverkoop met kortingen van 75 procent op alle artikelen. In Essen zorgde dat zaterdag voor een enorme stormloop. Maandag verliep het na maatregelen van de vesting al wat ordentelijker en vlotter. De wachtrij leek ook minder lang te zijn met nog een vijfentachtig shoppers in de rij omstreeks 11 uur.

Toch blijft de belangstelling groot: dinsdag stonden een honderd klanten aan te schuiven rond kwart na 10. Gewapend met een paraplu en een regenjas trotseerden ze het miezerig weer. “Ik heb maandag ook aan staan schuiven in Stabroek van 9 tot 10, maar de Brantano bleef daar blijkbaar zonder aankondiging gesloten”, zegt Valerie. Ze komt samen met Saskia winkelen. Allebei hebben ze twee kinderen. “We komen vooral voor hen. Maar als we zelf iets vinden, is dat ook mooi meegenomen.”

