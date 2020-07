De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met dorpsgids en duivel-doet-al Maria Gommeren in Wildert (Essen): “Verrassend hoeveel tijd je kan spenderen aan de Bakkersmolen”

Essen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Wij trokken naar de Bakkersmolen op ‘de Wildert’ (Essen) met de Essense duivel-doet-al Maria Gommeren. We stonden zelf verbaasd over wat de plek allemaal te bieden heeft. Andere warme plaatsen in Vlaanderen kan je hier vinden.