De vlam brandt al in Essen: “We hopen dat we weer kunnen tonen dat Essen dé warmste gemeente van Vlaanderen is” Toon Verheijen

03 september 2019

11u09 2 Essen Drie jaar geleden besloten een aantal enthousiaste inwoners van Essen de handen in elkaar te slaan voor Music for Life. Dankzij tientallen acties én een groot slotevent, wist Essen for Life 60.000 euro in te zamelen voor het Kinderkankerfonds en daardoor toonde Essen zich een van de warmste gemeenten van Vlaanderen. Drie jaar later staan de vrijwilligers opnieuw klaar. “Hopelijk kunnen we het succes minstens evenaren”, aldus mede-initiatiefneemster Chris Van Hees.

Ze wist samen met haar ploeg niet waaraan ze drie jaar geleden begon, maar het werd een overdonderend succes. Bijna elke actie die georganiseerd werd, sloot zich aan bij Essen for Life. Eind december is nog veraf, maar toch begint het vlammetje in Essen alweer steeds harder en harder te branden. “Eigenlijk zijn we vorig jaar al begonnen met de opnames voor de single”, zegt Chris Van Hees. “Onlangs hebben we dan een ontbijtactie georganiseerd met maar liefst 240 deelnemers. Niet minder dan 70 bedrijven/verenigingen hebben al toegezegd om te sponsoren en stilaan beginnen er ook acties opgezet te worden bij de handelaars in onze gemeente. We hebben de indruk dat het inderdaad weer volop begint te bewegen.”

Vlammetje

Essen for Life heeft ook haar eigen vlam laten ontwerpen en monteren op een aanhangwagen. De volgende weken zal de vlam telkens voor enkele weken op een andere locatie staan verspreid over Essen en de deelgemeenten/wijken. “Voor de zichtbaarheid van ons project leek dat ideaal en daarmee willen we ook benadrukken dat Essen for Life echt wel iets is van héél onze gemeente”, zegt Chris Van Hees. “In elk dorp is ook wel wat te doen.” Ook leuk dit jaar: een eigen bier. “De brouwers van Crow Mountain hebben voor ons een donkerkleurig bier gebrouwen in de stijl van abdijbier”, zegt Chris. “Maar er komen nog heel wat acties aan zoals dit weekend de 24 uren van Essen in de Rex en de Stapjes-Trapjes-Hapjes route die ook aan de Rex vertrekt. Er komt ook nog een wandeling en een restaurantdag en hopelijk volgen er nog tal van acties. Onze slotmanifestatie staat ook al vast: dat wordt een benefietconcert met maar liefst achttien artiesten, bekend en minder bekend. Dat zal plaatsvinden op 30 november in de Heuvelhal.

Goede doelen

Na het Kinderkankerfonds drie jaar geleden, heeft Essen for Life dit jaar twee andere goede doelen gekozen. Dat worden Make a Wish Vlaanderen en Serafien uit Essen zelf. “Zij hebben er voor gezorgd dat tien jaar geleden eindelijk palliatieve thuiszorg voor kindjes geregulariseerd werd. Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee een hele goeie daad doen en rekenen ook ditmaal weer op alle warme mensen uit Essen en omstreken.”

https://www.essenforlife.be