De Ideale Woning plant groot renovatieproject Toon Verheijen

05 juni 2019

08u25 0 Essen De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning plant een grootschalig renovatieproject van de appartementen en de woningen in de Dokter Jef Goossenaertsstraat en de Burgemeester Dierckxsensstraat.

De huizen in de twee straten zijn al bijna een halve eeuw oud. Ondertussen zijn heel wat bewoners van deze woningen verhuisd naar het Magnoliaplein en in de Amberboomlaan. Dat is ook bouwproject van De Ideale Woning.

De woongelegenheden in de Dokter Jef Goossenaertsstraat en de Burgemeester Dierckxsensstraat worden nu gerenoveerd omdat ze niet meer aan de normen voldoen. De huisvestingsmaatschappij vervangt het buitenschrijnwerk, isoleert de gebouwen en vernieuwt het verwarmingssysteem.

Een procedure tot renovatie van sociale huurwoningen neemt heel wat tijd in beslag. De gebouwen zullen – al dan niet volledig – leeg komen te staan. Het kan een tweetal jaar duren eer de renovatiewerken van start kunnen gaan. Samen met De Ideale Woning bekijkt de gemeente of er een tijdelijke invulling kan worden gegeven aan deze gebouwen.