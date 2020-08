Dak van discotheek Marquee vat vuur PLA

09 augustus 2020

16u38 52

Zondagmiddag is rond 14 uur brand uitgebroken in de dancing Marquee in Essen. In de dancing was niemand aanwezig op dat moment. De brandweer ging met heel wat manschappen ter plaatse en had het vuur snel geblust. Om alle brandweerwagens voldoende plaats te bieden werd de rijbaan Spijker gedeeltelijk afgesloten.

De schade aan het dak is groot. Wat het vuur heeft doen ontstaan is nog niet bekend. Naderhand hadden de brandweerlui heel wat frisdrank nodig om weer op krachten te komen.