Crow Mountain Brewery pakt uit met eigen webshop én de langverwachte eigen IPA: “Nieuwe hopsoort gebruikt voor een aparte smaak” Toon Verheijen

06 mei 2020

18u21 10 Essen De mannen van Crow Mountain Brewery lanceren midden in coranatijd hun allereerste IPA. Tegelijkertijd zetten ze ook in op een gloednieuwe webshop om de bieren en binnenkort ook enkele gadgets aan de man te brengen. “Corona heeft de webshop uiteraard wel versneld want we willen ons bier uiteraard wel laten proeven”, lacht Bart Brits van Crow Mountain Brewery.

Crow Mountain Brewery heeft de gewoonte om de bieren die ze brouwen een muzikale naam te geven. Deze keer viel de keuze op Regular John, een nummer van Queens of the Stoneage. Een stevig nummer en de brouwers hopen dat hun IPA die dezelfde naam kreeg ook in de smaak valt. “Toen we jaren geleden begonnen met brouwen, kozen we bewust niet voor een IPA omdat toen iedereen er echt mee bezig was”, vertelt Bart Brits. “Maar we wilden er ooit wel eentje maken. Het is er uiteindelijk eentje geworden met een moutstorting die we ook gebruiken voor onze Harvest Moon Pale Ale. Daarnaast hebben we ook nog drie hopsoorten gebruikt. Onze vertrouwde Tomahawk, maar ook de vrij nieuwe Azacca en de Crystal. Vooral die tweede verwachten we dat hij meer en meer gebruikt gaat worden in de toekomst. We hebben bewust voor die soorten gekozen om de smaak net iets anders te maken dan een traditionele IPA. Er zit dus wel citrus is, maar de boventoon is tropisch fruit die vooral neigt naar mango. Met een score van 50 IBU is het ook geen overdreven bitter bier geworden. Het is vooral vlot drinkbaar, lekker en dorstlessend.”

Shop

De brouwers zijn ook gestart met een eigen webshop. “Die stond al een tijdje op de planning, maar we wilden het rustig aan doen”, zegt Bart Brits. “Maar corona heeft uiteraard alles wat versneld. Onze traditionele afnemers – de horeca- zijn gesloten en ook de drankenhandels verkopen minder. We zochten dus naar een weg om ons bier wel aan de man te brengen, want het brouwsel stond klaar en we hebben het ook gewoon laten doorgaan. Maar een webshop is ook de manier om ons bier nog meer bij de mensen ook thuis te krijgen. Op café vinden de mensen het al wel, maar nu willen we ook echt thuis in de ijskast of de kelder belanden.”

Kenmerken

Regular John is een IPA met een aangename bitterheid. De aroma’s zijn er van tropisch fruit en de smaak verraadt mango, citrus en kruidige bloemigheid.

• Kleur : Troebel amber

• Alcohol : 6,1%

• Bitterheid : 50 IBU

• Aroma : Tropisch fruit

Alle informatie en de webshop zijn terug te vinden op http://www.crowmountain.be