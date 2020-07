Coronatests gaan met spoed naar laboratorium AZ Klina voor snellere resultaten emz

27 juli 2020

18u19 0 Essen De gemeente Essen brengt de coronatests afgenomen door haar huisartsen met spoed naar het laboratorium van het ziekenhuis AZ Klina in Brasschaat. Op die manier hoopt de gemeente sneller de uitslag te kennen.

De coronadrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners blijft overschreden in Essen. Waar de 6 infecties op 19.038 inwoners zich vrijdag nog vertaalden in 31 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen, is dat maandag met 4 gevallen in de voorbije week 21 op 100.000 inwoners.

Virus tegenhouden

Die cijfers zijn nog steeds alarmerend. Dat beseffen ook de lokale autoriteiten. In samenspraak met de huisartsenkring van Essen brengt de gemeente de coronatesten zelf naar het laboratorium van het AZ Klina. “Hoe snelle we de resultaten van de labotests kennen, hoe beter we de verspreiding van het virus kunnen tegenhouden”, klinkt het.