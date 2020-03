Corona in de noordrand: nieuwe beslissingen, nieuwe maatregelen, warme initiatieven in uw gemeente Toon Verheijen Ewoud Meeusen

16 maart 2020

10u22 6 Essen Het openbaar leven in ons land is door corona grotendeels stilgevallen. Straten hebben er nog nooit zo stil bijgelegen, vergaderingen en bijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld. Maar er duiken her en der ook wel warme initiatieven op.

Brasschaat

De oppositiepartijen hadden voor dinsdagavond 17 maart een extra gemeenteraad afgedwongen om het grote ‘Scholenproject Kaart’ te bespreken. Er zijn immers vooral in de buurt vragen gerezen over het grote aantal geplande wooneenheden (104) op de site. Een nieuwe datum is er voorlopig nog niet. Ook een geplande commissievergadering is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Essen : kaartjes sturen naar bewoners woonzorgcentra

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus treffen vooral de oudere generatie. De bewoners van de twee woonzorgcentra DE Bijster en Sint-Michael zitten opgesloten en mogen geen bezoek ontvangen. “Onze ouderen zijn dan misschien even afgesloten van de buitenwereld, maar toch willen wij zo op een contactloze manier bij hen binnenkomen”, zeggen de JONGCD&V’ers. “Daarom schreven ze postkaartjes met een hoopvolle en positieve boodschap voor elk van de bewoners. Een klein, maar vooral menselijk gebaar. Zo hopen we toch een beetje sociaal contact tot de bewoners te brengen. We roepen ook iedereen in onze gemeente op, om hetzelfde te doen.” Uiteraard werd er goed opgelet dat via de kaartjes geen besmetting mogelijk was, en werden de handen grondig gewassen voor het schrijven, laten de JONGCD&V’ers nog weten.

Het gemeentehuis in Essen blijft opent, maar bezoekers wordt gevraagd om echt alleen voor het meest strikt noodzakelijke te komen. Trouwen kan voor de wet in het gemeentehuis maar zonder ceremonie. De trouw wordt afgehandeld bij de dienst burgerzaken. Er wordt aangeraden om ook het trouwfeest voor vrienden en familie uit te stellen.

Het sportpark, skatepark en speelpleintjes blijven open, maar hou voldoende fysieke afstand . Het recyclagepark blijft open. De sporthallen, bibliotheek, gemeenschapscentra, musea, De Tasberg en de polikliniek zijn gesloten net als de lokale dienstencentra.

Malle: volwassenen met een beperking een hart onder de riem steken

Ook de volwassenen met een beperking in Huize Walden in Westmalle mogen vanwege de coronamaatregelen geen bezoek ontvangen. “Voor onze bewoners is dat natuurlijk heel zwaar. Daarom lanceer ik een oproep om hen te verrassen met een kaartje, brief of tekening. Op die manier laten we weten dat we aan hen denken”, zegt initiatiefneemster en activiteitenbegeleidster bij Huize Walden Jasmien Mariën.

Niet alle horecazaken springen op de kar van afhaalmaaltijden. Hoewel frituren mogen open blijven, besloot Frituur de Molen in Westmalle de deuren te sluiten. “Die beslissing nemen we uiteraard niet met plezier, maar wel voor de gezondheid van onze klanten, jobstudenten en familie. Zeker voor onze kleine dochter willen we geen enkel risico nemen”, klinkt het.

Kapellen

De gemeente Kapellen zal op maandagavond zijn gemeenteraad van maart digitaal af te handelen. Daardoor kon nieuw gemeenteraadslid Tom Namurois (sp.a) zijn eed niet mondeling afleggen, maar moest die zijn gelofte schriftelijk ondertekenen. Voor hem zal zijn eerste gemeenteraad meteen een extra speciale worden.