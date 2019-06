Chiro OLV Centrum krijgt zakcentje voor zwerfvuilacties Toon Verheijen

26 juni 2019

14u03 0

De meisjes van Chiro OLV Centrum hebben een cheque van 357 euro in ontvangst mogen nemen. Ze kregen die cheque van schepen van jeugd Arno Aerden (sp.a) in het kader van Operatie Proper van Mooimakers. Enkele verenigingen en scholen engageerden zich om hun eigen terreinen en de buurt proper te houden en in hun werking aandacht te besteden aan de zwerfvuilproblematiek. Zij geven zo niet alleen het goede voorbeeld, ze zorgen in de gemeente ook voor een sneeuwbaleffect waarbij meer en meer mensen hun schouders gaan zetten onder een propere buurt. Vele kleintjes maken een grote! Chiro OLV Essen, Erasmusschool en Don Bosco Mariaberg dienden een actieplan rond zwerfvuil en sluikstort in bij ‘Operatie Proper’ van Mooimakers. Ze worden daarvoor ook financieel beloond.