CD&V-jongeren doen oproep aan landbouwers: “Help jeugdbewegingen aan een kampplaats” Toon Verheijen

03 juni 2020

10u52 0 Essen De leden van Jong CD&V Essen doen een oproep naar landbouwers om gronden ter beschikking te stellen aan jeugdbewegingen. De bestaande kampplaatsen in ons land zijn immers niet voldoende omdat de verenigingen zich aan de opgelegde specifieke ‘bubbelmaatregelen’ moeten houden.

Jeugdbewegingen hebben recent groen licht gekregen om deze zomer op kamp te gaan, maar dat zal met de nodige restricties zijn. “De kampen in het binnenland moeten werken met bubbels van 50 personen en buitenlandse kampen die verder dan 150 kilometer van de landgrenzen liggen, moeten op zoek naar een alternatief dichter bij huis. En dat alternatief moet op korte termijn gevonden worden. De eerste examens zijn begonnen en leiding moet zich hierop kunnen concentreren”, zegt Judith Francken van Jong CD&V Essen. Ook Steff Nouws, in het verleden nog voorzitter van de jeugdraad, kreeg al een bezorgde telefoon. “Een jeugdbeweging uit de Noorderkempen wil in Essen op kamp komen, maar door de grootte van de groep moeten ze met twee bubbels werken. Dus moeten ze nu op zoek naar een tweede verblijfplaats. Gelukkig hebben ze niet meer nodig dan een weide. We hopen dat de landbouwers te hulp kunnen schieten.”

Naast de hulp die de landbouwer kan bieden aan het jeugdwerk, kan dit bovendien ook zorgen voor een positief contact tussen de jongeren met de landbouwers Liesje Van Loon, landbouwer

Aanbod

Liesje Van Loon is zelf landbouwer en ziet wel wat mogelijkheden. “Landbouwers kunnen door kampeerweides ter beschikking te stellen al een groot deel van de vraag opvangen”, zegt Liesje. “Maar daarnaast zijn er mogelijk ook hangars te vinden die tijdelijk leegstaan en door jeugdgroepen gebruikt kunnen worden. Naast de hulp die de landbouwer kan bieden aan het jeugdwerk, kan dit bovendien ook zorgen voor een positief contact tussen de jongeren met de landbouwers.” Liesje voegt bovendien zelf ook de daad bij het woord en stelt kampeerruimte ter beschikking.

SOS Zomerkamp

Om nog meer mogelijkheden te bieden aan jeugdwerkers zullen Judith Francken en Liesje Van Loon de landbouwers uit Essen aanspreken. Landbouwers die overtuigd zijn om te helpen, kunnen zich registreren via de website van SOS Zomerkamp. SOS Zomerkamp is een uitwisselingsplatform dat jeugdgroepen in contact brengt met kampplaatseigenaars die nog een gebouw of bivakplaats ter beschikking hebben in België. De landbouwers hoeven zich geen zorgen te maken. In Vlaanderen geldt er een uitzonderingsregel op de wetgeving rond ruimtelijke ordening. Landbouwers die hun terreinen ter beschikking stellen aan groepen met minstens één begeleider mogen dit maximaal 75 kalenderdagen per jaar doen. Als ze niet over dit aantal dagen gaan, hebben ze geen specifieke verplichtingen. Uiteraard is een melding aan de gemeente wel nodig. Landbouwers moeten er wel rekening mee houden dat een groep niet meer dan 30 aaneensluitende dagen het terrein mag huren.

