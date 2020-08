Carnavalsstoet Essen in 2021 hoogst onzeker: organisatie bekijkt alternatieve activiteiten Toon Verheijen

28 augustus 2020

15u20 0 Essen Nadat in februari van dit jaar het stormweer roet in het eten gooide van de grootste carnavalsstoet van de Noorderkempen, is het nu Covid-19 die de editie van volgend jaar al in het gedrang brengt. Volgens de organisatie zijn er te veel onzekerheden om ervan uit te gaan dat de stoet van volgend jaar in optimale en de meest veilige omstandigheden kan doorgaan.

Het was voor de carnavalisten uit de Noorderkempen en ook uit Nederland dit jaar al serieus ‘balen’ omdat het stormweer voor het afgelasten van de stoet van de Ossenkoppen zorgde. Nu is het ook al bijna zeker dat die van 2021 ook niet zal doorgaan. “Na uitgebreid intern overleg tussen carnavalsvereniging De Ossekoppen, de carnavalswijken en het gemeentebestuur, is beslist dat carnaval 2021 in Essen niet in zijn normale vorm zal doorgaan”, zegt Evy Anthonissen. “We proberen wel nog samen een alternatief programma in elkaar te boksen.”

Onzeker

Covid-19 maakt het onmogelijk en onverantwoord om het grootschalig evenement te organiseren. “Voor zowel CV De Ossekoppen als de bouwclubs zijn er op dit moment te veel onzekere factoren om door te gaan met de voorbereidingen van dit evenement”, zegt Evy verder nog. “Voor de bouwclubs is het onmogelijk om met de huidige maatregelen te starten met de bouw van hun praalwagens. Voor velen zal dit een ontgoocheling zijn na de afgelasting van de optocht door het stormweer afgelopen jaar, maar ook in deze situatie staat voor CV DeOssekoppen de gezondheid en veiligheid van de vele vrijwilligers en bezoekers op de eerste plaats. Het bestuur blijft de ontwikkelingen rondom Covid-19 op de voet volgen net als de maatregelen om eventueel op een verantwoorde en veilige manier nog alternatieve activiteiten te organiseren.”