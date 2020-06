Cafés en restaurants hoopvol over heropening: “Maar het zal wel een gepuzzel worden” Ewoud Meeusen Toon Verheijen

03 juni 2020

20u29 11 Essen De Nationale Veiligheidsraad heeft officieel aangekondigd dat de horecazaken opnieuw de deuren mogen openen. Dat nieuws zorgde voor vreugde bij Bistro Nobis en café K.Z. (Klein Zwitserland) in Malle. Al is het toch ook nog afwachten hoe het zal verlopen. “De vraag is natuurlijk of klanten door alle maatregelen het nog gezellig zullen vinden om bij ons te komen eten”, vertelt Bistro Nobis-zaakvoerster Andra Granacher (26).

Woensdagavond viel eindelijk de beslissing waar vele Vlamingen reikhalzend naar uitkeken: we mogen opnieuw een pintje drinken en een hapje eten op locatie. Premier Sophie Wilmès kondigde in de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad af dat op restaurant en op café gaan vanaf maandag 8 juni opnieuw toegelaten is. Daarmee gaan wel heel wat maatregelen gepaard. De basisregel daarbij is dat er een fysieke afstand van anderhalve meter tussen elke tafel bewaard moet worden. Aan iedere tafel mogen maximaal tien klanten plaatsnemen.

Beperkt menu

Dat betekent voor de charmante bistro Bistro Nobis op de Herentalsebaan in Oostmalle toch wel wat aanpassingen. De zaakvoerders Lowie Verheyen (28) en Andra Granacher (26) hopen op goed weer de komende weken, zodat het grootste deel van de klanten op het terras kan zitten. “Normaal gezien hebben we een totale capaciteit van 90 personen: 45 binnen en 45 buiten. Maar we zullen al blij zijn als dat de helft mag zijn. Voor wie op het terras zit, moeten we immers ook een alternatief voorzien als het begint te gieten. Die klanten kunnen we dan moeilijk wegsturen. Het zal wel een gepuzzel worden.”

Er mogen geen peper- en zoutvaatjes op tafel staan. We hebben ons dus kleine zakjes moeten aanschaffen. Ook boter komt in aparte vlootjes. Voor de menukaarten voorzien we een QR-code die de klanten kunnen scannen of wegwerpbare versies. Ons menu zullen we overigens een beetje inperken Lowie Verheyen, bistro Nobis

Naast voldoende afstand zijn er nog heel wat andere aspecten waar Bistro Nobis rekening mee moet houden. “Er mogen geen peper- en zoutvaatjes op tafel staan. We hebben ons dus kleine zakjes moeten aanschaffen. Ook boter komt in aparte vlootjes. Voor de menukaarten voorzien we een QR-code die de klanten kunnen scannen of wegwerpbare versies. Ons menu zullen we overigens een beetje inperken. Onze vaste waarden als ‘Scampi Nobis’ zal uiteraard nog wel op de kaart staan. Ook zetten we in op vlees van de korte keten. Mijn zus heeft haar eigen koeien. Dus woensdag zal de eerste black agnus daarvan geserveerd kunnen worden”, verduidelijkt Lowie.

Ondertussen heeft de bistro al een dertig à veertig reserveringen binnengekregen. “Vooral vaste klanten. We merken wel dat de mensen nog voorzichtig zijn. Zo reserveren ze vooral per twee. Aangezien sommigen liever nog de kat uit de boom kijken, laten we onze afhaalautomaten nog even staan. Ook zullen we inzetten op catering van onder meer barbecues. In deze tijd moeten we onszelf een beetje heruitvinden”, besluiten Lowie en Andra.

Inzetten op terras

Aan ‘staminee’ K.Z. zijn de zaakvoerders Dagmar Leenaerts (25) en Ashley Baeten (26) volop bezig met de heraanleg van het terras. Daar komen grasmatten. Zo zullen ze de tafels beter kunnen schikken dan voordien. Daarnaast brengen de kroegbazen een extra stuk terras aan de achterzijde van het café in gereedheid. “Daar kunnen dan nog eens twintig à vijfentwintig tafels bijkomen. De gemeente moet daar nog wel groen licht voor geven”, vertelt Ashley.

Hangen aan de toog en feestjes in het weekend zullen nog niet mogelijk zijn. Iedereen moet aan tafel bediend worden en om 1 uur ‘s nachts moet ook K.Z. zijn laatste stamgasten naar huis sturen. Desondanks zien de zaakvoerders het helemaal zitten. “Bediening aan tafel gebeurde buiten sowieso al. Dat we mogen open blijven tot 1 uur in plaats van 12 uur is toch wel goed. In de zomer blijven immers velen op het terras plakken.” Of de mensen zich na tien pintjes nog aan de regels zullen houden? “We zullen daar een beetje op toezien, al rekenen we ook wel op de goodwill van de klanten.”

Gert Raijmaekers van café Rex in Essen ziet het ook helemaal zitten al zal het een heel gepuzzel worden. “Ik heb gelukkig een ruim café, dus ik zal wel wat kunnen schuiven en passen met de tafeltjes, al zal het overal wel wat aanpassen worden. Ook op het terras zullen we nog wat moeten opmeten”, vertelt kroegbaas Gert. “We zijn vooral blij dat we weer kunnen openen. De klanten kijken er ook naar uit. We zijn ook blij dat de gemeente heel open is naar de horeca toe. Waar het kan, zullen ze zeker terrassen laten uitbreiden. Nu hopen dat het weer toch wat zal meevallen.”

Bistro Nobis op de Herentalsebaan 30 in Oostmalle is open van woensdag tot zondag tussen 11 uur 30 en 21 uur 20. Op zaterdag opent de zaak pas om 17 uur. Reserveren kan via de website www.bistronobis.be.

K.Z. op de Zoerselbaan 87 in Westmalle is open van maandag tot zondag tussen 11 uur en 01 uur. Op zondag is de zaak reeds geopend om 09 uur 30.