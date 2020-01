Café Rex plaatst alcoholtester: “Een pint drinken kan nog altijd, maar niet meer met de auto rijden dan” Toon Verheijen

29 januari 2020

22u48 0 Essen Cafébaas Gert Raijmaekers van ‘de Rex’ in Essen heeft – mogelijk als eerste in de ruime regio een permanente alcoholtester geplaatst in zijn café. Hij kreeg zelfs de medewerking van Vinum et Spiritus, het fonds Emilie Leus en Alcoline, de producent van het toestel. “Natuurlijk mag je op café nog genieten van een pintje, maar met de auto rijden kan dan echt niet.”

De alcoholtester hangt opvallend aan de zijkant van toog in café Rex. Gratis te gebruiken en niemand is verplicht. Het principe dat de tester hanteert is hetzelfde als een ‘echte’ controle door de politie. Het toestel geeft de promille aan die je blaast. Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) was de eerste om het toestel te testen. Hij was niet met de auto naar de Rex gekomen en had net één Leffe gedronken. Resultaat: 0,26 promille. “Dat café Rex dit nu – zeker als eerste in onze gemeente – installeert, is een goede zaak”, zegt Gaston Van Tichelt (CD&V). “Ik heb het bedrijf Alcoline een paar jaar geleden leren kennen. Ondertussen zijn ze naar Essen verhuisd. Op het Burgemeesterfeest hebben we voor het eerst het toestel uitgetest. Het kan alleen maar mensen nog meer stimuleren om écht op te letten. Want drinken en rijden gaat nu eenmaal niet samen. Dat heeft al te veel levens gekost. Natuurlijk moet het op café geen heksenjacht worden. We zijn een Bourgondische gemeente en dat moeten we ook zeker blijven, maar gewoon niet meer rijden als je gedronken hebt: dat moet de standaard worden. Met dit toestel kunnen boetes vermeden worden, maar vooral en veel belangrijker: ook ongevallen.”

Hulpmiddel

Gert Raijmaekers van café Rex is best trots dat hij het toestel heeft geïnstalleerd. “Ik heb het maanden geleden leren kennen en toen hoorde ik dat je het kan aanschaffen en dat het zelfs gratis was”, vertelt Gert. “Toen dacht ik : dat moet ik hebben in mijn café. Ik weet dat het een dubbel gebruik zal hebben: mensen die echt zullen testen of het nog veilig is om te rijden en anderen die in de recordboeken willen komen. Ik zie het zeker als een aanwinst. En praat ik tegen mijn winkel ? Neen, een goede pint drinken moet nog altijd kunnen. Maar niet daarna in de auto kruipen. Bovendien: we hebben genoeg alcoholvrije alternatieven in de koeling staan (lacht).”

Steun

De alcoholtesters worden ter beschikking gesteld door het Fonds Emilie Leus dat sinds 2009 strijdt tegen verkeersslachtoffers door alcoholgebruik. Zij krijgen onder meer de steun van Vinum et Spiritus. “Je moet kunnen genieten van een glas, maar dan met mate”, zegt Geert Van Lerberghe van Vinum Et Spiritus. “Binge drinking en dronken rijden horen daar dus niet bij. Wij zetten ook in op sensibiliseren en responsabilisering. We willen iedereen daar zoveel mogelijk bij betrekken: parking- en horecauitbaters, organisatoren van evenementen en gemeentebesturen.”

Service

Vinum Et Spiritus en het Fonds Emilie Leus stootten enkele jaren geleden op het bedrijf Alcoline dat al sinds 1992 alcoholtesters en drugstesten maakt. “We zijn ervan overtuigd dat dit toestel dat dit toestel gaat helpen voor de bewustwording”, zegt Rob Ebenau van Alcoline. “We krijgen van heel wat klanten zelfs nog altijd de vraag wat eigenlijk de wettelijke limiet is. Dat blijkt zelfs uit studies waarbij slechts 27 procent weet dat het 0,5 promille is. We zijn ook blij dat de horeca ons toestel meer en meer begint te zien als een serviceproduct naar de klanten toe.”