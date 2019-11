Burning Heart zet dorp nog meer in vlam voor Essen for Life: “Blij dat we met dit bier een steentje kunnen bijdragen” Toon Verheijen

07 november 2019

23u08 0 Essen Essen for Life draait op volle toeren en nu pakt de actie in het kader van de Warmste Week ook uit met een eigen bier met dank aan de mannen van Crow Mountain Craft Brewery. Burning Heart is tot het einde van de actie te verkrijgen in zowat alle cafés, warenhuizen en andere zaken tot zelfs buiten de grenzen van Essen zelf. “We zijn enorm trots dat we ons steentje kunnen bijdragen”, klinkt het bij de brouwers. Zelf pakken ze later dit jaar ook weer uit met hun nieuwe versie van de Murder: een klassieke en een speciale versie gerijpt op een vrij exclusieve rum.

Drie jaar geleden besloten enkele vrijwilligers de krachten te bundelen voor de Warmste Week en haalden ze maar liefst een recordbedrag van 60.000 euro op voor het goede doel. Dit jaar dromen ze een beetje van nog beter te doen. En dus dacht Chris Van Hees, een van de drijvende krachten achter de actie: laat ons ook eens gaan voor een eigen bier. En wie anders kan dat beter dan Crow Mountain Craft Brewery van ‘den Uil’. Bart Brits, Pieter-Jan Testers en Dries van Hooijdonk waren dan ook direct bereid om hun steentje bij te dragen. “Voor ons is het mooi om het goede doel te steunen en tegelijk kunnen we onze bieren ook presenteren aan een breder publiek. Het is ook mooi dat toen het klaar was en we naar de winkels en cafés gingen, dat iedereen bereid was om de winstmarge te verlagen iets wat we uiteraard zelf ook al hadden gedaan. Maar iedereen vraagt dezelfde prijs. Een bewijs dat echt wel héél Essen betrokken is bij deze actie en dat maakt het mooi.” En Essen for Life loopt als een trein. “Elke dag komen er maar acties bij. Elke zelfstandige, scholen, winkels, cafés, bedrijven: noem maar op. Allemaal willen ze iets doen”, zegt Chris Van Hees. “Echt fantastisch. Nu is het voor ons wel aftellen naar het benefietconcert van 30 november. Ook de artiesten die dan komen optreden denken zelfs al mee na over wat ze kunnen doen.”

Burning Heart

De mannen van Crow Mountain Craft Brewery hanteren altijd een gouden regel als ze een nieuw bier presenteren. Er moet altijd wel een muzikale link aan verbonden zijn. Dus viel de keuze op Burning Heart van Whitesnake. “En de naam Pieter-Jan Testers, Dick van Hooijdonk en Bart Brits verwijst ook meteen naar de vlam van de Warmste Week en het warme hart van de Essenaren”, knipoogt Bart Brits. “We zijn eigenlijk vorige zomer al begonnen met brouwen, maar na het eerste brouwsel was er net iets te veel brandend gevoel (lacht). Dat hebben we moeten bijsturen. Maar het is uiteindelijk een donker bier geworden, een beetje in de abdijstijl, van 6.1°. We hebben het bier laten rijpen op eikenhout van Jack Daniels Bourbon. Steranijs, speculaaskruiden en kruidnagel geven het extra karakter aan het bier. We verkopen het op fles, maar hebben het bier ook op vat. We hebben ook geschenkverpakkingen laten maken. En voor de koks onder ons: we raden het echt aan om te gebruiken in wildsausjes of in stoofvlees. Echt goed.”

Murder

Los van Essen for Life werkt Crow Mountain Craft Brewery uiteraard ook weer verder aan de eigen bieren en zoals het eindejaar het wil, pakken ze opnieuw uit met een versie van de Murder, een gitzwarte karaktervolle stout. “We hadden in 2017 onze ‘klassieke’ en vorig jaar eentje die op whiskyvaten was gerijpt”, vertelt Bart Brits. “Dit jaar zaten we met een dilemma: sommigen wilden de originele terug en anderen wilden terug eentje die gerijpt is op vaten. We hebben dan de knoop doorgehakt en lanceren er twee (lacht). We hebben nu enerzijds onze Murder Virgin (de gewone), maar ook een Murder Reserva. Daarvoor gebruikten we opnieuw jonge Franse eik die we in héél kleine stukjes hebben gezaagd en die hebben we twee maanden laten ‘rijpen’ in de rum Diplomatico Reserva van twaalf jaar oud. Dat hout ligt nu in ons bier en zal er nog enkele dagen moeten in blijven. We hopen tegen eind november het te kunnen presenteren. Ergens zijn we best wel trots op het succes van onze Murder want het is een beetje een cultbier geworden.”

