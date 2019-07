Burger wordt nauwer betrokken bij beleid Toon Verheijen

13 juli 2019

09u17 0 Essen De gemeente wil de inwoners voortaan nauwer betrekken bij het beleid en ze actief laten meewerken. Zo komen er wijkvergaderingen, meer inspraakmomenten, een burgerpanels en een budgetplatform.

De inspraakavond van 22 mei in zaal Rex kon alvast op veel belangstelling rekenen. De inwoners debatteerden er over de vier speerpunten voor deze legislatuur: groen, verbinden, ambitie en gerust. De voorstellen die daar werden gedaan worden opgenomen in de meerjarenplanning die momenteel wordt opgemaakt.

Maar het bestuur wil nog verder gaan. Ook bij infrastructuurprojecten heeft Essen al stappen gezet naar meer participatie. Het concept van een ‘infomarkt’, zoals bij de geplande heraanleg van de Kammenstraat, biedt omwonenden de kans om in een vroeg stadium bemerkingen en suggesties te formuleren. “We willen begin 2020 alle dorpen bezoeken om onze meerjarenplan toe te lichten”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. “Tijdens deze wijkvergaderingen kunnen buurtbewoners uitgebreid in dialoog gaan met het bestuur. We starten binnenkort ook met een inwonerspanel en een online budgetplatform.”

Als aanvulling op de bestaande adviesraden komt er een burgeradviesraad, een inwonerspanel dat ze voor alle vormen van advies kan inzetten: om het beleid te evalueren en te polsen naar prioriteiten, maar net zo goed als klankbord of bron van inspiratie. “Het is niet de bedoeling dat het inwonerspanel de adviesraden gaan vervangen. Het vormt een aanvulling op de bestaande inspraakkanalen”, zegt Van Tichelt. “Het online budgetplatform moet de Essenaren bewust(er) maken van de financiële keuzes die het politieke niveau moet maken. Via een toegankelijk portaal kan de gemeente dan allerlei bevragingen (polls) opstarten en keuzeopties aan de burgers voorleggen.”