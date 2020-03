Broer (90) en dochter (77) van twee Britse soldaten

ontdekken 75 jaar na datum waar ze omkwamen: “Jim en Bill waren vrienden tot het bittere einde” Toon Verheijen

29 maart 2020

18u29 9 Essen Televisiemaker Arnout Houben heeft samen met Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs de slachtoffers herdacht van de laatste dodelijke V1-bom in België. Die bom sloeg in op Kalmthout. Twee Britse soldaten lieten daarbij het leven. Houben kon de nabestaanden van Jim Wolstenholme en William Hicks opsporen, maar door de coronacrisis konden de familieleden de herdenking niet bijwonen.

Arnout Houben maakte in 2013 en 2015 al de historische reeks ‘Ten Oorlog' en maakte voor dit jaar daar een mini-vervolg op. In drie afleveringen belicht hij de bevrijding van Vlaanderen. De V-bommen die de Duitsers op ons land afvuurden hebben daar een belangrijke en vooral dodelijke rol in gespeeld. Onlangs werd er in Essen nog een herdenking gehouden.

Jim en William

De laatste bom die insloeg was die in Kalmthout op 29 maart 1945. Het was een van de 775 dodelijke bomaanslagen in ons land. Alles samen zorgden ze voor 8.000 doden. Arnout Houben en zijn team ontdekten dat bij de laatste V-bom Jim Wolstenhome en William Robert Hicks omkwamen.

“Die soldaten dienden in het 107de regiment Heavy Anti Aircraft van de Royal Artillery, een legereenheid die instond voor het onschadelijk maken van vliegende bommen die voornamelijk afgeschoten werden richting Antwerpen”, vertelt Houben. “Zij redden het leven van talloze landgenoten, maar werden zelf tijdens hun dienst verrast door een V1-bom.”

Familie

Na een lange zoektocht ontdekte het team dat de dochter van Jim Wolstenholme en de broer van William Robert Hicks nog in leven zijn. “Zij wisten niet hoe, wanneer of waar precies hun vader en broer omgekomen waren tijdens de oorlog”, zegt Arnout. “Ze waren heel graag bij de herdenking geweest, maar door de coronacrisis hebben ze de oversteek niet kunnen maken. Maar ik wilde ze toch herdenken en het niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben we samen met de burgemeester – op veilige afstand van elkaar – een ingetogen herdenking gehouden. De burgemeester onthulde bij het oorlogsmonument aan de Heide een kleine gedenkplaat. Zo krijgen de twee laatst gesneuvelden van de vreselijke bommenterreur in Vlaanderen toch de erkenning die ze verdienen.”

Na de coronacrisis zullen de families van de gesneuvelden alsnog afreizen naar ons land om hulde te brengen aan hun geliefden.

Emoties

Voor de nabestaanden is het nog altijd emotioneel. Alfred Hicks is 90 jaar. Op zijn 15de verloor hij zijn broer zonder er nooit nog iets van te horen. “Bill werd opgeroepen om zijn militaire plicht te vervullen en werd gestationeerd in het ‘East Lacashire Regiment’. Daar leerde hij Jim Wolstenholme kennen. De twee waren vrienden tot het bittere einde. Het maakt mij zelfs trots dat jullie zoveel dankbaarheid tonen voor het feit dat Jim en Bill hun leven hebben gegeven voor jullie vrijheid.”

Rosalie Wolstenholme is nu 77 en was amper 2 jaar oud toen ze haar vader verloor. “Ik heb eigenlijk geen herinneringen aan mijn vader, maar toch weet ik best veel over hem door veel kennissen van hem ontmoet te hebben. Ik ben enorm dankbaar voor deze plechtigheid. Ik ben ervan overtuigd dat ook mijn moeder dit enorm geapprecieerd zou hebben. Zoveel mensen hebben hun geliefde in die tijd verloren. Ze werden begraven ver van huis. Ze vochten voor het goede doel. Voor de vrijheid van ons allemaal. Hopelijk kunnen we ooit echt naar België komen en de plaats bezoeken waar het allemaal gebeurde.”

Ten oorlog: de bevrijding van van Vlaanderen is vanaf maandag 6 april te zien op Eén.