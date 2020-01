Brandweer oefent in leegstaande sociale woningen Toon Verheijen

20 januari 2020

16u59 1 Essen De Brandweerzone Rand post Essen gaat de komende weken en maanden regelmatig brandweeroefeningen houden in de leegstaande sociale woningen in de Burgemeester Dierckxsensstraat. De woningen staan al een tijdje leeg en zullen in de toekomst gerenoveerd worden door de sociale koop- en huurmaatschappij De Ideale Woning.

Omdat ze nu toch leegstaan zal de brandweer ze gebruiken om vooral op vrijdag- en maandagavond reddingsoefeningen te houden met de ladder. De oefeningen duren maximaal twee uur. Voor de brandweer is het een uitgelezen kans om te oefenen in een appartement in eigen gemeente. Met meer en meer appartementen in Essen, is het opportuun om dergelijke trainingen te doen. De buurtbewoners zijn steeds welkom om, vanop een veilige afstand, naar de oefeningen te kijken.