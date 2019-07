Binnen- en buitenlandse topwielrensters verzamelen in Essen voor BeNe Ladies Tour Toon Verheijen

19 juli 2019

17u03 3 Essen De gemeente Essen was vrijdag het decor voor de tweede rit van de BeNe Ladies Tour. En er passeerde een mooi deelnemersveld want aan de start stonden niet minder dan negen wegkampioenen en zes nationale vaandeldragers van het tijdrijden.

Op de weg gaat het om Lorena Wiebes (Nederland), Sarah Gigante (Australië), Lisa Brennauer (Duitsland), Lourdes Oyarbide (Spanje), Marlen Reusser (Zwitserland), Alice Sharpe (Ierland), Omer Shapira (Israël), Christine Majerus (Luxemburg) en Jelena Eric (Servië). Daar komen zes tijdritkampioenen bij: Louise Norman Hansen (Denemarken), Lisa Klein (Duitsland), Mia Radotic (Kroatië), Christine Majerus (Luxemburg), Jelena Eric (Servië) en Marlen Reusser (Zwitserland). Lorena Wiebes en Marlen Reusser kunnen trouwens nog meer adelbrieven voorleggen. Beiden wonnen goud op de recente Europese Spelen in respectievelijk de titelstrijd op de weg en het kampioenschap in het tijdrijden. Lorena Wiebes, momenteel de nummer drie op de UCI-ranking, was eerder ook al dominant in de Chinese wereldbekerwedstrijd Tour of Chongming Island en schreef ook ondermeer Nokere Koerse op haar naam. Maar uiteraard was er ook de Belgische ploeg met onder meer Jolien D’Hoore en Sanne Cant.

Na een officieuze en een officiële start, volgden daarna twee rondjes op het plaatselijke parcours om daarna naar Roosendaal te fietsen. De BeNe Ladies Tour eindigt zondag met een rit met start en aankomst in Zelzate.