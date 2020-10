Bibliotheek zet fors in op digitalisering en Bieblo helpt kinderen de juiste boeken te kiezen Toon Verheijen

06 oktober 2020

10u37 0 Essen De bibliotheek van Essen gaat meer investeren in het digitale leesaanbod en digitale communicatie. Het voordeel met digitale boeken is dat de ontlener zich geen zorgen meer moet maken over boetes, want het digitale exemplaar verdwijnt na zes weken gewoon van de uitleenlijst. En voor de jongste bezoekers is er voortaan Bieblo om een handje te helpen bij het kiezen van de juiste boek.

“De bibliotheek is al lang geen plek meer waar mensen alleen maar boeken komen lenen of een krant gaan zitten lezen”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “We willen een moderne en toekomstgerichte bibliotheek zijn. De klassieke boeken hebben daar uiteraard nog altijd hun plaats, maar we moeten ook aan een digitaal leesaanbod werken.”

Uitbreiden

In de toekomst zal het digitale leesaanbod fors uitgebreid worden. De computers en de andere ICT-infrastructuur zullen fors verbeterd worden. “Eerder kon je via Gopress in de bib al een ruim digitaal aanbod aan kranten en tijdschriften raadplegen”, zegt Jaspers. “Voortaan kan je als lid van de Essense bibliotheek ook op je eigen toestel van thuis uit e-boeken zoeken, lenen én lezen. Of het nu op je e-reader, computer, smartphone of tablet is. We bieden deze dienst aan in samenwerking met Cultuurconnect, De Standaard Boekhandel en Bibliotheca. In een eerste fase zullen lezers kunnen kiezen uit zo’n 3.000 titels. De collectie bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie. De Vlaamse auteurs zijn goed vertegenwoordigd, maar ook internationale toppers ontbreken niet. De collectie wordt later verder aangevuld tot zo’n 4.500. “In de toekomst investeren we ook nog in grote touchscreens en sneller draadloos internet. Bovendien zullen ook volwassenen via de app ‘Mijn Leestipper’ gepersonaliseerde leestips uit de collectie van de bib kunnen ontvangen, waarbij de selectie gebeurt op basis van leenhistoriek en leesvoorkeuren”.

Geen boete

Een e-boek ontlenen is eenvoudig zegt Jaspers. “Van een e-boek kopen we een digitaal exemplaar en elk exemplaar kan maar door één lid gelijktijdig worden uitgeleend. Je kan als lid twee boeken gelijktijdig lezen en twee boeken reserveren. Na zes weken verdwijnt het boek automatisch van het toestel tenzij de lener het vroeger inlevert. Geen risisco meer dus op een boete.”

Bieblo

De bibliotheek wil ook aantrekkelijker worden voor kinderen. “We gaan jeugd- en kinderboek anders opstellen”, zegt Jaspers. “Nu staan ze net als alle andere boeken met de rug naar de bibliotheekbezoeker. Door de boeken met de kaft te laten zien, maak je het voor kinderen gemakkelijker om een keuze te maken. We introduceren trouwens ook Bieblo die alle 6 tot 11-jarigen spelenderwijs zal helpen om boelen te kiezen. Door middel van een touchscreen krijgen ze op basis van hun interesses én het beschikbare boekenaanbod leestips. Bieblo geeft hen een ‘smalle’ etalage: hun keuzes leiden tot 8 covers.”