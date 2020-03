Bibliotheek gaat met afhaaldienst werken Toon Verheijen

27 maart 2020

13u49 1 Essen De bibliotheek van Essen start met een afhaaldienst. Boekenwurmen kunnen online een keuze maken uit de catalogus van de bibliotheek.

Daarna stuur je een e-mail naar bib@essen.be met de vermelding van je naam, je lidkaart, je telefoonnummer en de boeken die je graag zou ontlenen. Je kan maximaal tien titels ontlenen. Wie geen internet of e-mail heeft, kan uitzonderlijk bellen naar 03 667 26 98 tussen 10 en 16 uur van dinsdag tot vrijdag.

Je wacht op het antwoord van de bib. Je kan enkel materialen afhalen nadat je van een mail krijgt waarin een afhaalmoment wordt voorgesteld. Wie een bevestigd afhaalmoment, heeft kan zijn boekenpakket afhalen in de leeszaal. Zorg zelf voor een tas om de boeken in te doen.Denk aan de social distancing: voldoende afstand houden is de boodschap. Er mag ook maar één klant tegelijkertijd binnen.